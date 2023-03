GDF oferece cursos profissionalizantes a pessoas em vulnerabilidade social

Ao todo, serão oferecidas 130 vagas nos cursos de bartender, culinária e maquiagem, todos com carga horária de 80 horas/aula

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF) divulgou o Edital de Chamamento Público nº 14/2023 para o Projeto Transformadas, com o objetivo de oferecer cursos profissionalizantes gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social.

Ao todo, serão oferecidas 130 vagas nos cursos de bartender, culinária e maquiagem, todos com carga horária de 80 horas/aula. As inscrições para participar do processo seletivo devem ser realizadas eletronicamente pelo portal da Sedet-DF entre os dias 24/3 e 4/4/2023.

Para participar, é necessário atender a alguns requisitos, como ser brasileiro nato ou naturalizado, ter mais de 16 anos – candidato com menos de 18 (dezoito) anos terá obrigatoriamente que apresentar formulário de autorização preenchido pelos pais ou responsáveis legais – e comprovar residência em uma das regiões administrativas do Distrito Federal. A ficha será disponibilizada no sítio eletrônico da secretaria. Além disso, é preferencial que o candidato faça parte da comunidade LGBTQIA+ e esteja em busca de desenvolver habilidades para o mercado de trabalho.

A pré-matrícula será efetuada por ordem cronológica de inscrição e o candidato receberá uma confirmação por meio da Declaração de Pré-Matrícula emitida pelo sistema eletrônico. As informações preenchidas no formulário de inscrição são de caráter autodeclaratório e, caso sejam verificadas informações inverídicas, o candidato será automaticamente eliminado do processo seletivo.

Os candidatos poderão inserir a documentação exigida no próprio sistema de inscrição e, para auxiliar no preenchimento do formulário eletrônico, serão disponibilizados atendimentos presenciais em algumas agências do trabalhador, descritas no Anexo I desse edital.

O Projeto Transformadas tem como objetivo capacitar os participantes para o mercado de trabalho, visando a inclusão social e o desenvolvimento econômico do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE).

*Com informações da Agência Brasília