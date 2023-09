GDF oferece atendimento aos visitantes durante feriadão

Somente na região central da capital federal existem cinco pontos de apoio, sendo quatro fixos (Aeroporto, Esplanada dos Ministérios, Rodoviária Interestadual e Superquadra 308 da Asa Sul) e um móvel, na Torre de TV. O ponto móvel da Torre funciona de sexta a domingo, em todos os fins de semanas e feriados.

Brasília está entre os principais destinos turísticos de brasileiros e estrangeiros. Na tarde desta sexta-feira (8), diversos visitantes circulavam pela região central, em especial pela Torre de TV. Para atender essa gama de turistas e visitantes, o Governo do Distrito Federal (GDF) investe cada vez mais no turismo e nos Centros de Atendimento ao Turista (CAT), que é a porta de entrada para receber e dar informações sobre os pontos turísticos da cidade.

Somente na região central da capital federal existem cinco pontos de apoio, sendo quatro fixos (Aeroporto, Esplanada dos Ministérios, Rodoviária Interestadual e Superquadra 308 da Asa Sul) e um móvel, na Torre de TV. O ponto móvel da Torre funciona de sexta a domingo, em todos os fins de semanas e feriados.

Turismólogo da Secretaria de Turismo do DF e assessor técnico da unidade da Torre de TV, Gustavo Bessa destaca que nos feriados o movimento no CAT é potencializado. “É o nosso CAT de maior movimento nos feriados e fins de semana. Neste feriadão a média tem sido de 150 atendimentos por dia. São turistas dos mais diversos estados e países, como Alemanha, Espanha, Portugal e até da Nova Zelândia, que procuram informações sobre os principais pontos e atrativos”, relata.

Nos Centros de Atendimento, os visitantes encontram todo o apoio de que precisam e são oferecidas gratuitamente informações sobre os produtos e serviços turísticos no DF e Entorno, como mapas, guias turísticos e materiais promocionais, distribuídos individualmente. Todos os pontos contam com atendentes bilíngues, e o material distribuído ao turista também é traduzido para o inglês, segundo a Setur.

Visitantes satisfeitos

O advogado Yuri Vasconcelos, 25 anos, morador de São Paulo, estava entre os turistas que apreciavam a vista da Torre de TV. Na cidade para o aniversário de uma amiga, ele aproveitava o dia com os amigos para conhecer alguns pontos da capital do país e destacou a importância de ter um CAT na região.

O estudante de arquitetura, João Brentano, 24 anos, acompanhava o amigo nos passeios. Morando na cidade há cinco anos, ele salienta o que Brasília tem de melhor e sempre incentiva os amigos de fora a conhecer o DF. “Brasília é maravilhosa, além das obras de Oscar Niemeyer, tem as peculiaridades do cerrado, une o lado urbano com o natural, várias cachoeiras e muito verde, mesmo na seca. Enfim, é uma cidade cosmopolita e vale muito a pena conhecer. Tragam água, um boné e conheçam a arquitetura: essa é minha dica”, orienta.

Quem também estava bastante satisfeito era o operador de máquina de Minas Gerais, Luiz Cláudio Oliveira, 42 anos. “Vim descansar, visitar familiares e amigos e achei tudo muito lindo. Essa visão da Torre de TV é muito bacana, com certeza voltarei”, conta.

Atendimento

As unidades do Aeroporto e Rodoviária estarão em funcionamento durante todo o fim de semana, das 8h às 18h. Já o CAT da Torre de TV funciona das 9h às 17h. Os demais Centros estarão fechados para que os atendentes possam atuar em eventos comemorativos como a ExpoAbra, Brasília Monumental e o desfile cívico.

A coleção Rotas Brasília, disponível para os viajantes nos CATs e no site da Secretaria de Turismo, reúne 13 rotas turísticas, organizadas por segmentos que mostram que a capital vai muito além da política, apresentando as atrações e espaços para visitação que atraem pessoas de todos os gostos e todos os bolsos.

Investimentos

O GDF, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), prevê investir mais de R$ 20 milhões no setor ainda neste ano. A expectativa é que este recurso seja utilizado em projetos de capacitação e de captação de eventos. Ainda de acordo com a pasta, em breve a cidade contará com um Centro de Atendimento ao Turista na região do Pontão do Lago Sul.

“O Pontão é um grande equipamento turístico onde passam muitas pessoas diariamente, e a ideia é divulgar Brasília também na região e oferecer suporte ao visitante”, conclui o Secretário, Cristiano Araújo.

Agência Brasília