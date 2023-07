GDF nomeia mais 200 servidores da Educação; total é de 700 novos funcionários

Para o governador, a chegada dos profissionais é o reforço do compromisso da gestão com a melhoria do ensino

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou, na tarde desta segunda-feira (31), a nomeação de mais 200 servidores para compor o quadro da Secretaria de Educação para as carreiras e Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional. Dessas, 100 nomeações para apoio administrativo e 100 para secretário escolar.

Mais cedo, o governador já havia assinado o chamamento de 500 monitores. Dessa forma, são 700 novos servidores no Governo do DF (GDF). A publicação de ambos sairá em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF) desta segunda.

Para o governador, a chegada dos profissionais é o reforço do compromisso da gestão com a melhoria do ensino. “Estamos nomeando mais 200 profissionais, que chegam para fortalecer nossa rede. É importante compormos e repormos os quadros, assim como temos feito dando infraestrutura às escolas, reformando ou construindo unidades. O Distrito Federal tem uma remuneração compatível, estamos entre os melhores salários do país, temos uma das melhores estruturas e vamos seguir trabalhando pelos nossos servidores e alunos”, afirmou o mandatário.

Os 200 servidores nomeados vão cuidar de funções importantes dentro do ambiente escolar. Os de apoio administrativo atuam em serviços de pesquisa e planejamento, recursos humanos, finanças, orçamento, patrimônio, material e transporte, enquanto os secretários são responsáveis pelos dados e matrículas dos estudantes.

Presente ao ato de nomeação no gabinete do governador, o secretário de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad), Ney Ferraz, destacou a importância do reforço da rede pública de ensino. “A pedido do governador Ibaneis Rocha, sempre que for possível e tivermos espaço no orçamento, nós iremos nomear servidores. Esta gestão acredita que a administração pública forte significa melhores serviços prestados, e é assim que temos buscado trabalhar”, pontuou.

