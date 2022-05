GDF nomeia 506 novos servidores da Educação

As nomeações são de cargos de apoio administrativo, secretário escolar, monitor de gestão educacional e analista de gestão educacional

O Governo do Distrito Federal (GDF) nomeou, nesta quinta-feira (19), 506 novos servidores da carreira de Assistência à Educação. A nomeação já foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF).

As nomeações desta semana são para os cargos de apoio administrativo, secretário escolar, monitor de gestão educacional e analista de gestão educacional. Após a posse, os novos servidores atuarão nas escolas e nos prédios administrativos da Secretaria de Educação (SEE).

“Foi com muita gratidão e alegria que hoje encontramos no Diário Oficial as nomeações solicitadas. A recomposição da força de trabalho é também uma valorização para a educação, para os servidores e, consequentemente, para os estudantes”, celebra a subsecretária de Gestão de Pessoas da SEE, Ana Paula Aguiar.

O profissional do cargo de apoio administrativo atua em atividades como execução de serviços de pesquisa e planejamento, recursos humanos, finanças, orçamento, patrimônio, material e transporte, entre outras funções. Por sua vez, os secretários escolares fazem a atualização do sistema de informação, especialmente dos dados relativos à abertura e ao encerramento dos períodos letivos, lançamento dos resultados dos estudantes no sistema e expedição e entrega documentações referentes à vida escolar do estudante.

O monitor escolar auxilia as atividades pedagógicas nas escolas. Ele executa, sob orientação de equipe escolar, atividades de cuidado, higiene e estímulo às crianças, além de participar de programas de treinamento e formação continuada, entre outras ações.

Os analistas de gestão educacional são profissionais de cargos de nível superior, por isso os nomeados atuarão de acordo com a especialidade de sua formação.

As informações são da Agência Brasília