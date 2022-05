DF registra 341 casos de covid e 7 óbitos em 24h

Desde o início da pandemia, 700.934 pessoas já foram infectadas na capital, sendo que 97,9% (686.375) deste número estão recuperados

O Distrito Federal registrou, nas últimas 24 horas, 341 novos casos de covid. Desde o início da pandemia, 700.934 pessoas já foram infectadas na capital, sendo que 97,9% (686.375) deste número estão recuperados. Do total de casos, 11.682 (1,7%) faleceram pelo vírus.

Segundo a Secretaria de Saúde, nas últimas 24h, ninguém faleceu em decorrência de complicações da doença. Porém, das mortes que aconteceram em dias anteriores, mas que foram registradas apenas hoje, foram três mulheres e quatro homens.

Com uma pequena queda, a Taxa de Transmissão (Rt) está em 1,30. Vale lembrar que, acima de 1, a taxa indica que a pandemia está tendendo a avançar. Essa taxa significa que 100 pessoas infectadas infectam outras 130.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (68.958), Plano Piloto (82.102) e Taguatinga (53.457). A maior taxa de mortalidade é em Ceilândia (1.763) e Santa Maria (483), ambas com 2,6%.

Os dados ainda mostram que, do total de mortes, 1.015 não eram residentes da capital, sendo, 872 de Goiás (entorno), um do Acre, um de Alagoas, três do Amapá, 30 do Amazonas, 18 da Bahia, três do Maranhão, oito do Mato Grosso, 48 de Minas Gerais, um do Piauí, cinco do Rio de Janeiro, quatro de Rondônia, sete de Roraima, dois de Santa Catarina, cinco de São Paulo e cinco do Tocantins.