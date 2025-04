GDF modifica rotatória e faz novas ligações viárias ao viaduto do Riacho Fundo

Após a entrega do Complexo Viário Deputado César Lacerda, que ampliou a fluidez do trânsito no Riacho Fundo, o Governo do Distrito Federal (GDF) deu início, na última semana, à realocação da rotatória no local. A intervenção, conduzida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER), tem como objetivo substituir a antiga estrutura por um novo trecho de pista reta, conectando diretamente as novas vias às trincheiras do Complexo.

Com isso, o tráfego fluirá de forma contínua, sem a necessidade de conversões ou desvios, como ocorria anteriormente. O novo traçado coexistirá com a via de acesso local já existente, oferecendo duas opções aos motoristas. “A nova configuração vai permitir que mais de 100 mil motoristas que passam pela região possam seguir, direto, sentido Brasília ou sentido Samambaia, sem ter que entrar na curvatura antiga que tinha no balão. E essa curvatura será mantida para facilitar o acesso com segurança dos motoristas às trincheiras, que foram recentemente inauguradas”, explica o engenheiro do DER responsável pela obra, Jarbas Silva.

Os trabalhos no local começaram com a limpeza da camada vegetal da antiga rotatória. As próximas etapas incluem a remoção de árvores, o remanejamento dos postes e, na sequência, os serviços de terraplanagem, construção da base do pavimento, aplicação de asfalto e sinalização.

Além do nivelamento de pista com a eliminação do balão, também está em andamento na região a construção de uma ciclovia. “Nós vamos executar, por meio de contrato, cerca de 8 quilômetros de ciclovia nessas imediações. A obra está em fase de limpeza de camada vegetal e terraplanagem”, acrescenta Jarbas Silva. A benfeitoria compõe a infraestrutura que liga o Pistão Sul à Candangolândia, passando por Riacho Fundo e Núcleo Bandeirante.

Nova opção