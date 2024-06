GDF Mais Perto do Cidadão leva serviços essenciais, vacinação e lazer aos moradores de Ceilândia

Ceilândia foi palco, neste sábado (8), da 30ª edição do programa GDF Mais Perto do Cidadão. A iniciativa, que visa aproximar os serviços públicos da população, reuniu uma série de ações realizadas em conjunto com vários órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF).

Presente ao evento, a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, comemorou o sucesso do programa e o retorno a Ceilândia: “É uma casa que recebe a gente superbem, e hoje estamos aqui num evento cheio, com a presença da população. Isso nos mostra que, realmente, esse projeto se estabeleceu no DF como referência”.

Na oportunidade, a titular da Sejus destacou o empenho do GDF para ampliar a oferta de serviços essenciais à população. “Não é um programa de entrega de panfleto, é um programa com realização de exames, consultas; e, em breve, estaremos implementando a oftalmologia dentro do GDF Mais Perto do Cidadão, possivelmente na próxima edição”, antecipou.

A estrutura foi montada na QNN 16, no estacionamento da Estação de Metrô Ceilândia Sul. Moradores da região administrativa mais populosa do DF puderam acessar uma gama de serviços gratuitos, como atendimentos do Na Hora, da Polícia Civil, da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus), Defensoria Pública e diversos outros órgãos.

Foi justamente o serviço oferecido pela PCDF que motivou a aposentada Inácia Bezerra de Assis, 80, a sair cedo de casa. “Eu vim tirar uma identidade e adorei, porque nós nunca tivemos essa facilidade”, contou. “Eu moro há 46 anos em Guariroba e nunca tinha visto um evento tão bom como esse”.

Já a dona de casa Rayane Cerqueira, 32, foi garantir sua proteção contra a influenza na tenda montada pela Secretaria de Saúde do DF (SES) para vacinação. “Se não fosse esse evento, eu teria que correr atrás, acordar cedo para ir em um postinho”, ressaltou.

Dia D de vacinação

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, também acompanhou o movimento: “Hoje é um dia muito especial, é o dia D do aumento da nossa cobertura vacinal contra a poliomielite, que é uma doença que nós não podemos permitir que retorne ao território brasileiro”

Além de ter acesso à vacinação contra a influenza, quem participa do GDF Mais Perto do Cidadão encontra uma série de outros imunizantes disponibilizados pela Saúde. Este sábado foi o dia de as crianças se imunizarem contra a poliomielite.

“Hoje é um dia muito especial, é o dia D do aumento da nossa cobertura vacinal contra a poliomielite, que é uma doença que nós não podemos permitir que retorne ao território brasileiro, ao nosso Distrito Federal; para isso, temos mais de 90 pontos de vacinação aplicando em toda a capital”, enfatizou a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

“Aproveitamos para pedir que todos os pais, mães e os responsáveis tragam as crianças”, reforçou a gestora. “Vamos aumentar a nossa cobertura vacinal, precisamos alcançar e atingir a meta de 95%. Hoje, estamos com 86% de cobertura vacinal, mas nós vamos atingir a meta.”

O programa

Instituído em 2023 por meio do decreto nº 44.213, o GDF Mais Perto do Cidadão é estruturado em eixos temáticos transversais, como Justiça e Cidadania, Saúde, Cultura e Educação e Esporte e Lazer, entre outros.

Desde o início de 2023, o programa já viabilizou cerca de 206 mil atendimentos, incluindo a edição anterior, em Samambaia. A próxima região administrativa a receber o GDF Mais Perto do Cidadão será a Estrutural, nos dias 21 e 22 deste mês.

Confira abaixo as regiões contempladas nas próximas edições do programa.

⇒ Estrutural: dias 21 e 22

⇒ Sobradinho II: dias 5 e 6 de julho

⇒ Porto Rico: 9 e 10 de agosto

⇒ Colônia Agrícola 26 de Setembro: 23 e 24 de agosto

⇒ Riacho Fundo II: 13 e 14 de setembro

⇒ Fercal: 27 e 28 de setembro

⇒ Água Quente: 11 e 12 de outubro

⇒ Planaltina: 8 e 9 de novembro

⇒ Cidade Estrutural: 22 e 23 de novembro

⇒ Itapoã: 6 e 7 de dezembro.

Com informações da Agência Brasília