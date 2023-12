GDF Mais Perto do Cidadão faz última parada de 2023 em Ceilândia

Em sua 17ª edição, programa com serviços públicos e atividades culturais para população estará na cidade neste sábado (16)

A 17ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão – agora, especial de Natal – será em Ceilândia, neste sábado (16), das 9h às 16h, na Praça dos Direitos, localizada no Setor N, QNN 13. Nas 16 edições de 2023, o programa realizou cerca de 115 mil atendimentos por órgãos públicos do Distrito Federal. As administrações regionais atendidas foram Riacho Fundo II, Ceilândia, Planaltina (duas vezes), Sobradinho, Samambaia, Brazlândia, Itapoã, Recanto das Emas, São Sebastião, Santa Maria, Sobradinho II, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Sol Nascente, Paranoá e Água Quente.

“Foi um ano de consolidação do programa, com mais de 115 mil atendimentos em 2023. Isso fortalece a cidadania com a possibilidade de acesso a serviços públicos e outras ações para a população com trabalho itinerante pelo Distrito Federal. O GDF Mais Perto do Cidadão é uma política pública de sucesso que vai aonde as pessoas estão e levando o que todas elas necessitam”, destaca a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

A população terá acesso a atendimentos do Na Hora, Procon, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab), Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER), BRB, Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap), Defensoria Pública (DPDF), Neoenergia, INSS e Receita Federal, entre outros.

Donos de pets também podem levar cães e gatos para aplicação de vacina antirrábica e consultas. Haverá ainda atividades artísticas e de lazer para adultos e crianças, atendimento psicológico e assistência social, além de serviços de beleza.

GDF Mais Perto do Cidadão

O programa tem objetivo de promover inclusão social, dignidade da pessoa humana, bem-estar social, eficiência dos serviços públicos e acessibilidade. A iniciativa foi instituída por decreto, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) em 8 de fevereiro deste ano.

Com informações da Agência Brasília