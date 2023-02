GDF Mais Perto do Cidadão centralizará ações sociais do governo

Decreto assinado pela governadora em exercício Celina Leão institui o programa feito para promover o bem-estar e a qualidade de vida

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, assinou decreto instituindo o programa GDF Mais Perto do Cidadão. O objetivo da iniciativa é desenvolver ações itinerantes nas diversas regiões administrativas do DF, voltadas à promoção do bem-estar e da qualidade de vida para a população da cidade. Todas as ações de cunho social itinerantes promovidas pelos órgãos e entidades do Distrito Federal devem ocorrer no âmbito do programa de que trata o decreto.

O GDF Mais Perto do Cidadão tem como fundamentos a inclusão social, dignidade da pessoa humana, bem-estar social, eficiência dos serviços públicos e acessibilidade. O programa será integrado por órgãos e autarquias do governo. O GDF Mais Perto do Cidadão é estruturado nos seguintes eixos temáticos transversais: saúde, bem-estar e meio ambiente, acessibilidade e inclusão, justiça e cidadania; empreendedorismo e renda, cultura e educação, segurança coletiva, esporte e lazer.