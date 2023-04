GDF libera recursos para novo Hospital Clínico Ortopédico do Guará

As obras serão executadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap)

O Governo do Distrito Federal (GDF) destinou R$ 6 milhões para dar início aos trâmites licitatórios para a construção do novo Hospital Clínico Ortopédico do Guará. A liberação da verba foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta quarta-feira (12). Ao todo, a nova unidade hospitalar receberá um investimento de R$ 204 milhões e terá perfil de assistência em ortopedia, ofertando atendimentos nas áreas de coluna, ombro, braço, cotovelo, mão, quadril, perna, joelho, pé, tornozelo, alongamento e reconstrução óssea. As obras serão executadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

O governador Ibaneis Rocha comentou o acréscimo à saúde na região. “Estamos lançando neste abril, durante o mês de aniversário da cidade, mais um hospital na região do Guará com 200 leitos. Vamos trabalhar firme para tirar o Distrito Federal dessa cena tão ruim da saúde, queremos avançar muito no atendimento da população mais carente”, afirmou.

Segundo o secretário de Planejamento e Administração (Seplad), Ney Ferraz, o hospital é uma reivindicação antiga da população e o governo está trabalhando para que a obra tenha início ainda no próximo semestre. “O governador está muito comprometido com a melhoria da saúde pública do DF e por isso, por determinação dele, estamos priorizando os recursos para projetos que estão prontos para serem licitados”, explicou.

O Hospital Clínico Ortopédico do Guará será erguido em um terreno de 70 mil m² no SRIA II, QE 23, lote C. Serão 160 leitos, sendo 90 de ortopedia, 50 de clínica médica de retaguarda e 20 de UTI adulta; além de centro cirúrgico com seis salas de cirurgia, laboratório de apoio, diagnóstico por imagem e ambulatório para prosseguimento de pacientes transferidos.

De acordo com a coordenadora técnica do grupo de saúde da Novacap, Maruska Holanda, o novo hospital será uma unidade maior que a estrutura já existente na cidade. “É uma região com alta demanda de trauma de ortopedia, por isso a prioridade”, explicou a engenheira.

Perfil de atendimento

A nova unidade não terá atendimento emergencial “de porta aberta” – quando o paciente procura espontaneamente por atendimento. No entanto, conforme adianta a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, o hospital será referenciado em clínica médica e ortopédica com especializações em cirurgias eletivas.

“Esse hospital vem ao encontro da necessidade de ampliação de acesso e cuidado com a população do DF. Há necessidade de realização de cirurgias ortopédicas e leitos de retaguarda. A população cresceu muito e esses leitos vêm ao encontro desse crescimento”, afirmou Lucilene.

A secretária pontua, ainda, que a lista de equipamentos e hotelaria já está concluída e o convênio que solicita a transferência dos recursos financeiros deve ser assinado ainda este mês e, em seguida, será publicado o edital de licitação. A obra deve ser executada em um período de 30 meses a partir da contratação.

Mais saúde para outras regiões

A região de São Sebastião também receberá um novo hospital. Serão 100 leitos, sendo 60 de clínica médica e 30 de pediatria, contando também com uma UTI pediátrica. O complexo está sendo desenvolvido a partir do plano de necessidade da região.

Segundo a Secretaria de Saúde, a lista de equipamentos e hotelaria será finalizada em abril, enquanto a previsão de assinatura do convênio e a publicação da licitação será em maio deste ano. Os recursos estão em instrução processual e o projeto arquitetônico, em andamento.

*Com informações de Johnny Braga e Jak Spies, da Agência Brasília