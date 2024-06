TJDFT dá posse a novos Ouvidores da Justiça no dia 11 de junho

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) vai realizar a cerimônia de posse dos Desembargadores Maria de Lourdes Abreu e José Firmo Reis Soub nos cargos de Ouvidora-Geral e Ouvidor-Geral Substituto da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, respectivamente, no dia 11 de junho de 2024, às 14h, na Sala de Sessões Plenárias do Tribunal. A solenidade contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial do TJDFT no YouTube.

Os Desembargadores foram eleitos, por aclamação, para um mandato de dois anos, durante a 7ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do TJDFT, realizada na terça-feira, 21 de maio. A nomeação dos referidos Desembargadores para os cargos foi concretizada por meio da Portaria GPR 1366/2024.

Em razão da solenidade, no dia 11/6, o estacionamento localizado entre o Palácio e o Ministério Público dos Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) estará interditado.

Gestão 2024-2026: conheça os novos Ouvidores-Gerais

Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Natural de Goiânia (GO), Maria de Lourdes Abreu é formada em Direito pela Universidade Federal de Goiás e possui pós-graduação em Direito Processual Civil e Processual Penal pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal (AEUDF). Tomou posse como Defensora Pública do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios após aprovação em concurso público, em fevereiro de 1981 e foi promovida por antiguidade ao cargo de Promotora de Justiça Substituta, em abril de 1984. Promovida por merecimento ao cargo de Procuradora de Justiça, em junho de 1994. Foi Diretora da Fundação Superior do MPDFT, e Assessora Especial do Ministério de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. integrou diversas comissões para a realização de concursos públicos para Promotor de Justiça do MPDFT. Ocupou diversos cargos de Conselheira nos Conselhos Superior e Colégio de Procuradores e Promotores do MPDFT e no Conselho Curador da Fundação Escola Superior do MPDFT. Nomeada Desembargadora do TJDFT em vaga destinada ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, a partir de 20/11/2014, hoje ocupa a Presidência da 1ª Câmara Cível e da 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Desembargador José Firmo Reis Soub

Nascido em Ilhéus (BA), é casado com a Procuradora de Justiça aposentada Maria Anaides do Vale Siqueira e pai de Ana Carolina Siqueira Soub e André Vinícius Siqueira Soub. É bacharel em direito pelo CEUB, com pós-graduação em Direito Público. Foi funcionário da Câmara dos Deputados e ingressou no Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em 1984. Exerceu o magistério na AEUDF. No MPDFT, durante 38 anos, desempenhou diversas atividades como Defensor Público, Promotor de Justiça (eleitoral inclusive) e, promovido a Procurador de Justiça em 1990, foi Vice-Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral interino por duas vezes, integrante e Vice-Presidente do Conselho Superior e Coordenador de uma das Câmaras de Coordenação e Revisão da Instituição, este último até seu ingresso no TJDFT pelo quinto constitucional em setembro de 2022.