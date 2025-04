GDF lança Estratégia de Governança Digital para modernizar serviços públicos até 2027

A Secretaria de Economia (Seec-DF) publicou, nesta terça-feira (22), no Diário Oficial do DF, a portaria nº 298/2025, que institui a Estratégia de Governança Digital do Distrito Federal (EGD/DF) para o período de 2024 a 2027. A medida estabelece diretrizes, objetivos e metas que devem orientar a transformação digital em toda a estrutura do Governo do Distrito Federal (GDF), abrangendo órgãos da administração direta, autarquias e fundações.

Com foco em tornar a gestão pública mais inclusiva, eficiente, transparente, participativa e sustentável, a EGD/DF organiza suas ações em sete objetivos estratégicos, como ampliar a oferta de soluções digitais inovadoras, simplificar processos, fomentar o uso de tecnologias, fortalecer a governança de dados, integrar canais digitais e físicos e promover a cultura digital entre os servidores e cidadãos.

A coordenação da EGD será feita por diversos órgãos, sob a coordenação da Secretaria de Economia, por meio da Secretaria-Executiva de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), com apoio das demais unidades que compõem o Comitê Gestor de Transformação Digital (CGTD).

Plano consolidado

A estratégia será implementada por meio de planos setoriais e um plano consolidado, ambos com metas e indicadores que permitirão acompanhar os avanços em relatórios semestrais. A cada quatro anos, a EGD será revista para se manter alinhada ao Plano Plurianual (PPA) do governo.

Segundo o secretário-executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação, Wisney Oliveira, a iniciativa representa um avanço necessário para modernizar a administração pública. “Com a EGD, estamos estruturando um modelo de gestão mais ágil, transparente e centrado no cidadão”, afirma. “A digitalização dos serviços públicos é uma prioridade do governo e tem impacto direto na vida das pessoas, que passam a contar com mais qualidade, acessibilidade e eficiência nos atendimentos do GDF”.

A portaria reforça ainda a obrigatoriedade de todos os órgãos do GDF alinharem suas iniciativas digitais às diretrizes da estratégia, promovendo maior integração, eficiência e foco em resultados para a população do Distrito Federal.

Confira os principais compromissos assumidos pelo GDF com execução estimada até 2027.

⇒ Aumentar em 30% o número de serviços digitais disponíveis no Portal do Cidadão até o final de 2026

⇒ Alcançar nota média de satisfação de 4,5 nos serviços digitais até março de 2027

⇒ Executar pelo menos 80% das ações previstas no plano de transformação digital consolidado

⇒ Instituir planos de transformação digital em 100% dos órgãos e entidades do GDF até dezembro de 2026

⇒ Criar laboratórios de inovação em pelo menos metade dos órgãos até o final de 2026

⇒ Publicar a Política de Governança de Dados até dezembro deste ano

⇒ Disponibilizar mais de 100 novos conjuntos de dados no Portal de Dados Abertos até 2026

⇒ Promover ao menos cinco campanhas anuais de cultura digital até 2027

⇒ Lançar o novo aplicativo E-GDF e um novo Portal de Serviços ao Cidadão.

*Com informações da Secretaria de Economia