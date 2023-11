GDF lamenta acidente entre ônibus e trem nesta sexta-feira (17)

O Governo do Distrito Federal (GDF) lamentou e expressou toda solidariedade às famílias das vítimas do acidente entre um trem da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) e um ônibus da viação Marechal, ocorrido nesta sexta-feira (17), na Estrutural.

Uma mulher faleceu no local e outras cinco pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) e atendidas pela rede de saúde do DF, uma delas em estado grave já encaminhada para o Hospital de Base.

O trecho em que ocorreu o acidente, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), será investigado para serem apuradas as responsabilidades. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) tem feito periódicas inspeções técnicas em todas as passagens na linha férrea do Distrito Federal. A mais recente delas foi em 11 de julho.

O GDF afirmou que está colocando toda sua estrutura a disposição das vítimas e seus familiares para oferecer o que for necessário neste momento de dor.

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) chegou a publicar a nota em sua conta na rede social X, nesta sexta-feira (17), mas apagou logo depois. O comunicado foi feito por outra plataforma. “Triste notícia do acidente trágico de trem que colidiu com um ônibus próximo ao Balão do Setor de Indústria e Abastecimento, no SIA”, iniciou.

Ibaneis continuou prestando condolências e finalizou dizendo que se mantém a disposição dos familiares. “Meus sentimentos à vítima e seus familiares. Estamos à total disposição. Seguimos atentos e torcendo para que todos se recuperem bem”, finalizou.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) também lamentou a tragédia. “A Semob se solidariza com os passageiros e seus familiares, bem como com os rodoviários, envolvidos no acidente ocorrido nesta sexta-feira (17), entre um ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF e um trem de carga, na região do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). A pasta segue acompanhando os desdobramentos do ocorrido e aguarda o resultado das investigações a fim de esclarecer os fatos”.

*Com informações da Agência Brasília