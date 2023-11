Trem de carga colide com ônibus na Estrutural; uma vítima fatal

De acordo com testemunhas, o sinal de aviso de aproximação do trem teria sido fechado, mas, ainda assim, o motorista do ônibus tentou passar

Um trem de carga colidiu contra um ônibus da Viação Marechal no final da tarde desta sexta-feira (17), na Estrutural. Segundo informações iniciais, ao menos uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feriadas.

De acordo com testemunhas, o sinal de aviso de aproximação do trem teria sido fechado, mas, ainda assim, o motorista do ônibus tentou passar.

Veja o momento da colisão:

Os cinco feridos foram transportados para o Hospital de Base (IHBB).

A colisão ocorreu próximo ao Balão do Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Polícia Militar do DF (PMDF) foram acionados.

Viação Marechal

Em nota, a Viação Marechal lamentou o ocorrido e garantiu que irá acompanhar o caso de perto.

“Lamentamos profundamente o acidente ocorrido nesta sexta-feira (17) envolvendo um ônibus da nossa empresa e um trem. Nossos assistentes sociais e psicólogos estão comprometidos em acompanhar de perto o caso, assegurando toda a assistência necessária às vítimas e seus familiares.

Informamos que colaboraremos integralmente com as investigações em andamento e aguardaremos o resultado da perícia para esclarecer os detalhes desse trágico incidente. Estamos dedicados a prestar total transparência e apoio neste momento difícil.”

ANTT

Em comunicado, a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) também lamentou o acidente e afirmou que a concessionária responsável pelo trem já foi acionada e terá 30 dias para entregar um relatório sobre o caso.

Ainda de acordo com a agência, uma análise prévia baseada em imagens do acidente mostram que o ônibus teria avançado a passagem. “Em uma análise prévia realizada com as imagens do acidente, é possível observar que o coletivo avançou a passagem em nível sem atentar para a sinalização do local e para os avisos de emergência emitidos pela composição ferroviária”, diz a nota.