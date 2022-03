GDF irá aumentar policiamento em 126 escolas públicas

Segundo o secretário, a escolha de quais escolas terão esse aumento será decidido junto a secretária de Educação

Após uma série de casos graves de violência nas escolas da rede pública do Distrito Federal, o Governo do DF decidiu aumentar o policiamento em 126 centros educacionais distribuídos em toda a capital. A medida foi divulgada pelo secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (28).

Segundo o secretário, a escolha de quais escolas terão esse aumento será decidido junto a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá. “Há a intensão de que façamos o reforço de todos os batalhões, inclusive o Escolar […]. Nós vamos seguindo de acordo com a necessidade e com os pontos”, explicou Júlio.

De acordo com Paranaguá, que também estava presente na coletiva, a escolha inicial dessas 126 escolas teve como base as ligações feitas ao 190 relacionadas a violência. A maioria das unidades, que ficam em São Sebastião, Ceilândia e Plano Piloto, são dos anos finais e de ensino médio.

Além do aumento no policiamento, o secretário explicou que a secretaria também disponibilizará a possibilidade de varreduras nas escolas e revistas nos estudantes. Ainda assim, Júlio diz que o foco não é a repressão, mas sim a conscientização.

Plano de combate à violência

Outro ponto levantado em coletiva foi o lançamento de um plano de combate à violência nas escolas da rede pública da capital. Segundo Paranaguá, a portaria que cria a comissão interna deve ser publicada nesta terça-feira (29) no Diário Oficial do DF (DODF).

“O governo está atento à manifestação da violência nas escolas públicas do DF nesses dias. Episódios sempre aconteceram e sempre viemos trabalhando cultura de paz, para coibir a violência não só dentro da escola, como fora”, começou a secretária.

Ainda de acordo com Paranaguá, a comissão irá trabalhar no desenvolvimento de um cronograma de distribuição do caderno de conscientização “Convivência escolar e cultura de paz”, que deve ser distribuído em todas as escolas do DF até o dia 20 de abril.

As medidas adotadas pelo GDF ocorrem após alguns casos graves de violência em algumas escolas. O plano é uma parceria entre as Secretarias de Educação, Segurança Pública e Esporte e Lazer.