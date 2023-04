GDF intensifica ações preventivas nas escolas do Distrito Federal

As escolas foram divididas entre as quatro companhias do Batalhão Escolar (BPEsc) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)

Diferentes órgãos do GDF se juntaram em prol da criação de medidas, que visam minimizar os episódios de violência nas escolas do Distrito Federal. As ações englobam órgãos como a Administração do Plano Piloto (RA-PP), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), Corpo de Bombeiros (CBMDF), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) e a Secretaria de Educação.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) iniciou uma série de medidas preventivas e de segurança, nas imediações de escolas do Distrito Federal, com reforço de policiamento. “É uma ação estratégica e preventiva, planejada a partir de levantamentos de inteligência, com monitoramento feito pelos setores de inteligência da SSP-DF e das forças de segurança, que prevê reforço do policiamento e aumento da presença do Estado nas imediações de unidades de ensino e, ainda, de resposta rápida em casos de ameaças e de emergência, garantindo a tranquilidade à comunidade escolar e à população do DF”, explica o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

Os casos de ameaça ou de crimes identificados terão prioridades e serão tratados por meio de protocolos operacionais e de fluxos de informação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), envolvendo as delegacias Eletrônica (DE), de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), da Criança e do Adolescente (DCA), de Operações Especiais (DOE), além do Instituto de Identificação (II) e das unidades circunscricionais, que auxiliarão nos atendimentos emergenciais.

“Temos que nos unir no combate a todas as formas de violência. A escola precisa ser o local onde as crianças e adolescentes compreendam que o conhecimento precisa tomar o lugar da força. Com escuta ativa, já implementada nas escolas, aliada às ações que o GDF tem traçado, conseguiremos vencer este mal que é a insegurança no ambiente escolar”, comenta o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros.

Ao todo, 60 escolas que terão maior atenção das ações propostas pelos órgãos envolvidos. As escolas foram divididas entre as quatro companhias do Batalhão Escolar (BPEsc) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A Secretaria de Educação está ofertando palestras com orientações sobre atitudes que devem ser tomadas mediante casos de ameaças à comunidade escolar, a Diretores das escolas públicas do DF e servidores da Educação.

“Neste momento, é importante acalmar os ânimos e confiar no trabalho das instituições e dos órgãos de segurança pública, que sempre trabalham para garantir a segurança das nossas escolas. É um trabalho conjunto que envolve a Secretaria de Educação, Segurança Pública, outros órgãos e, claro, os familiares que têm seu papel fundamental. Por isso, pedimos ajuda aos familiares, para que estes conversem com seus filhos, observem os comportamentos deles, vistoriem a mochila, os celulares. Precisamos contar com mais esse apoio que vem de dentro da casa dos nossos estudantes”, ponderou a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e do Corpo de Bombeiros (CBMDF) também estão com ações agendadas, de policiamento, investigação e monitoramento, além da criação de pontos de observação e blitze.

Texto: Daniela Uejo/Ascom/RA-PP