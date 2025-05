GDF instala 450 luminárias no Parque Burle Marx, no Noroeste

A instalação de 236 postes metálicos, 28 postes de concreto e 450 luminárias e refletores, além da construção das redes de distribuição elétrica que alimentam todo o sistema do Parque Burle Marx foi inaugurada nesta quarta-feira (28) pela vice-governadora Celina Leão.

Agora os moradores do Noroeste podem utilizar o espaço também à noite. O investimento foi de R$ 1,83 milhão e atende a uma antiga demanda da comunidade.

Além do parque, o antigo anel viário que circunda a área recebeu as obras de infraestrutura, garantindo mais mobilidade e segurança para quem transita pela região. Ao todo, foram instalados 98 postes metálicos e 32 de concreto. O sistema conta com 256 luminárias, todas em LED, garantindo iluminação eficiente e sustentável na região. As obras de complementação da iluminação no anel viário somaram R$ 604,6 mil.

A vice-governadora Celina Leão ressalta que toda a infraestrutura levada por este GDF ao Noroeste, somada à iluminação pública entregue à população, significa qualidade de vida. “Quando levamos iluminação para um espaço público como o Parque Burle Marx, damos a oportunidade para as famílias se sentirem seguras para frequentar o local. Tenho certeza que vai ter muita gente andando, correndo e pedalando aqui à noite. Iluminação pública significa qualidade de vida para a população”, ressalta.

O presidente da Terracap, Izidio Santos Junior, ressalta que a implantação do parque foi realizada por etapas. O local já conta com duas ilhas de lazer e anel viário, entre outras estruturas. Agora, a iluminação pública vai permitir que a população usufrua ainda mais do local. “É isso que a população pedia e, agora, [a obra] vai trazer mais segurança para o uso do parque também à noite”, ressalta.

Izídio Santos: “A obra vai trazer mais segurança para o uso do parque também à noite” | Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília

A obra atende a uma antiga demanda da comunidade, que pedia pela iluminação pública no parque para a prática de atividades físicas à noite. Moradora da região desde 2015 e presidente da Associação de Moradores e Comerciantes do Noroeste (AmoNoroeste), Taís Bueno, destacou a mudança na rotina: “Agora, a gente consegue fazer uma caminhada depois das 18h porque tem iluminação. Dá para aproveitar o parque até as 22h. Melhorou muito a segurança e conseguimos usar mais o espaço, levar a família toda.”

Segundo Taís, a presença da iluminação pública ampliou a frequência do público e motivou até mesmo a solicitação para estender o horário de funcionamento do parque. “Na minha casa somos eu, meu marido e meu cachorro, que aproveita bastante para passear no parque, um local seguro. Meu esposo também corre e agora faz o trajeto até a academia com mais tranquilidade”, contou.

Reginaldo Navarro: “A vida mudou para quem usa o parque. A iluminação trouxe segurança e mais qualidade de vida” | Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

O comerciante Reginaldo Navarro mora no Noroeste desde 2014 e atua no mercado imobiliário. Segundo ele, essa é mais uma inauguração que valoriza a região. “Uma das melhores coisas que aconteceram aqui foi essa iluminação pública. O Noroeste está se estruturando, e uma das carências era justamente a iluminação em frente ao parque, um espaço superagradável. Antes, às 18h, as pessoas iam embora por causa da escuridão. Agora, a vida mudou para quem usa o parque. A iluminação trouxe segurança e mais qualidade de vida”, afirmou.

Para além dos benefícios diretos para a população, o investimento do Governo do Distrito Federal se reflete no mercado imobiliário local. “Quando vendemos um imóvel, abordamos todo o conjunto da região, não só o condomínio. A utilização dos espaços públicos faz toda a diferença. A cidade está cada vez mais consolidada, e o preço do metro quadrado tem dado respostas a essas melhorias que o GDF trouxe. O governo conseguiu transformar o Noroeste em uma realidade em muito pouco tempo”, avaliou o corretor.

A servidora pública Cinthia Correa, moradora da região há mais de cinco anos, também celebra os benefícios da obra. “Faz muita diferença, especialmente nesses horários que já está escuro. Antes, mal víamos o parque à noite. Agora, com a iluminação, podemos caminhar, andar de bicicleta, correr com mais segurança. É mais qualidade de vida, mais tempo para praticar exercícios com tranquilidade”, relatou.

*Com informações de Ana Paula Siqueira e Thais Miranda, da Agência Brasília