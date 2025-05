GDF inicia reforma da Praça Padre Roque, no Núcleo Bandeirante

Tradicional ponto de encontro da comunidade do Núcleo Bandeirante, a Praça Padre Roque será completamente revitalizada pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Com investimento superior a R$ 4 milhões, a obra visa garantir mais segurança e acessibilidade aos pedestres que circulam pelo local, que abriga a Paróquia São João Bosco e a sede da Administração Regional.

O projeto inclui a substituição do atual revestimento de pedras portuguesas por piso polido com sinalização tátil, além da instalação de iluminação em LED. A execução dos trabalhos está a cargo de uma empresa contratada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Segundo o administrador regional do Núcleo Bandeirante, José de Assis Silva, a praça é palco frequente de eventos religiosos e comunitários, recebendo, aos fins de semana, cerca de 5 mil pessoas. “Sempre temos eventos na cidade sendo realizados na praça, que conta com uma boa estrutura para diferentes atividades comunitárias”, explicou.

A proposta da reforma é tornar o espaço mais acessível, especialmente para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. “A pedra portuguesa que atualmente reveste o local não é segura. Agora, a praça terá acessibilidade, iluminação moderna e será revitalizada nos moldes da Praça da Bíblia, na Candangolândia”, afirmou o gestor.

A aposentada Fátima Regina, de 67 anos, considera a intervenção essencial. “Muitos idosos caem e se machucam. A pedra portuguesa é perigosa”, relatou. Ela também apontou a iluminação precária como um problema recorrente: “Aqui é escuro durante a noite, tem poucos postes”.

De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), o Núcleo Bandeirante abriga cerca de 22,5 mil moradores, dos quais aproximadamente 4,3 mil têm mais de 60 anos — grupo que será diretamente beneficiado pelas melhorias.

Moradora da cidade há quatro décadas, Margarida Viana, 78 anos, passeia pela praça todos os dias e comemorou a iniciativa. “A gente estava precisando. Passo por essa praça todo dia e infelizmente temos alguns buracos aqui. Ficamos mais aliviados com essa obra”, disse.

Legado do padre Roque

A praça homenageia o padre Roque Valiati Batista, um dos nomes mais importantes da história do Núcleo Bandeirante. Ele chegou à antiga Cidade Livre em 1956 e foi o idealizador da Paróquia São João Bosco, a primeira igreja católica da região, inaugurada em 1957.

Além da atuação religiosa, padre Roque liderou iniciativas sociais e educacionais, como a criação de uma escola catequética. Durante 37 anos, foi uma referência para a comunidade. Faleceu em 1994, vítima de um tumor cerebral, e foi sepultado junto à igreja que ajudou a construir. Seu velório reuniu mais de 10 mil pessoas, e o GDF decretou luto oficial de três dias em sua homenagem.

A revitalização da Praça Padre Roque, portanto, vai além da infraestrutura: representa também a preservação da memória de um personagem fundamental para a construção da identidade do Núcleo Bandeirante.

Com informações da Agência Brasília