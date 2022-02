GDF inaugura UPA em Brazlândia e pretende licitar mais duas: na Estrutural e Guará

“Com isso pretendemos atender 30 mil pessoas nas sete que foram abertas, chegando a 40 mil com as outras duas que serão construídas. Isso é um projeto de reforço na saúde”, diz Ibaneis Rocha

O governador Ibaneis Rocha inaugurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brazlândia, na manhã desta terça-feira (22). Durante a solenidade, o chefe do Executivo local anunciou que deve construir novas unidades. “Temos mais duas UPAs que serão licitadas, na Estrutural e no Guará. Com isso pretendemos atender 30 mil pessoas nas sete que foram abertas, chegando a 40 mil com as outras duas que serão construídas. Isso é um projeto de reforço na saúde. Temos várias UBSs que serão lançadas a licitação para reforçar a atenção básica. Nosso projeto pra saúde é consistente. Foi abalado pela pandemia, mas seguimos firme. Precisamos, o tempo todo, buscar melhorias e agilidade”, revelou.

A unidade fechou um pacote de sete UPAs entregues, iniciadas em setembro de 2021. O DF soma agora 13 unidades. “A população de Brazlândia tem sido atendida em todos os seus pleitos. Estamos reformando a rodoviária, entregamos uma escola lindíssima e vamos entregar a Praça da Bíblia”, disse o governador.

Com o investimento de R$ 7,2 milhões em obras e equipamentos, foi entregue à população do Distrito Federal . A UPA de Brazlândia finaliza a série de entregas de UPAs que foram um dos compromissos assumidos por Ibaneis. As entregas forma reforçando consideravelmente a atenção à saúde no DF com sete novas unidades, que contava até então com apenas seis unidades desse tipo e

O investimento total nas sete unidades atinge aproximadamente R$ 51 milhões em obras e equipamentos, além da contratação de cerca de mil profissionais. O valor foi repassado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal ao IGESDF.

As UPAs funcionam 24 horas todos os dias 24. Atendem casos de urgências e emergências de clínica médica, como pressão alta, febre alta, sintomas respiratórios como falta de ar, desmaio, convulsão, diarréia aguda, infecção do trato urinário, dor abdominal de moderada a aguda e complicações cardiológicas e neurologistas, como infarto e AVC.

Os médicos prestam socorro, prescrevem medicamentos e exames e analisam se é necessário encaminhar os pacientes a um hospital, mantê-lo em observação por 24 horas ou dar alta após o atendimento.

Todas as novas UPAs contam com Sala de Ensino, onde os profissionais recebem treinamentos e cursos de atualização permanentes fornecidos pela Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa. Além disso, os médicos da UPA também poderão contar com o suporte de médicos especialistas do Hospital de Base pela telemedicina, que é uma consultoria prestada via transmissão online, bem como com telediagnóstico em que os médicos do Hospital de Base farão os laudos dos exames de eletro. As três ações são promovidas pela DIEP.