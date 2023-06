GDF fiscaliza motéis e hotéis devido ao Dia dos Namorados

Nas fiscalizações estão sendo examinados a higiene dos lugares e o manejo com alimentos

O Dia dos Namorados, que é comemorado no dia 12 de junho, costuma aumentar a movimentação de visitas em hotéis e motéis. Pensando em assegurar proteção aos indivíduos que frequentam esses locais, o Governo do Distrito Federal (GDF) está realizando um monitoramento nos estabelecimentos. Nas fiscalizações estão sendo examinados a higiene dos lugares e o manejo com alimentos.

Entre esta sexta (9) e sábado (10), será feita uma blitz para verificar os estabelecimentos. O reforço é praxe da Vigilância Sanitária, órgão vinculado à Secretaria de Saúde (SES), durante o período. Só neste ano, foram registradas 19 denúncias, sendo uso de cigarro e condições do restaurante os principais motivos de notificação.

“Não é uma área de tanto risco. As maiores preocupações são a alimentação e a higiene. Recebemos muitas reclamações de mofo, sujeira, poeira e presença de insetos nos quartos. Também tem a questão da proteção do trabalhador que vai higienizar a banheira”, explica o diretor da Vigilância Sanitária da SES, André Godoy.

De acordo com Godoy, outro ponto de atenção é a cozinha. “Temos motéis com manuais de boas práticas e outros com menos. Nesta semana é bater o olho nessas questões”, defende. Ele orienta os visitantes sobre os cuidados: “Tem coisa que o consumidor não vai enxergar, mas sentir o local limpo e higienizado e uma refeição quente e bem produzida ajudam”.

Em caso de constatação de irregularidade, os locais fiscalizados podem sofrer interdição, multa e autuação. “Geralmente gera uma intimação para melhorar as condições. Não cumprindo, aí pode vir multa. Normalmente não chega, porque é uma coisa que se resolve do dia para o outro. É mais procedimento do que falta de estrutura”, revela o diretor da Vigilância Sanitária.

Estadão conteúdo