GDF fecha cratera na QE 28 do Guará II

Com a incidência das fortes chuvas dos últimos dias, o buraco cresceu rapidamente

Equipes da Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb) e da Administração Regional do Guará taparam um grande buraco que causava transtorno aos moradores da QE 28, Conjunto E, no Guará II. A ação ocorreu no sábado (18) e também contou com o apoio de integrantes da Secretaria de Governo (Segov). A cratera foi aterrada com areia e brita, dando fim ao problema que surgiu após estouro de uma tubulação.

O local já havia sido isolado na sexta-feira (17) pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). De acordo com a Caesb, foram feitos serviços de conserto de vazamento de água e esgoto no endereço indicado, pois, com a incidência das fortes chuvas dos últimos dias, o buraco cresceu rapidamente.

Agência Brasília