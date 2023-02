GDF fará reforma imediata da cozinha do Hospital de Base

O governo também solicitou a dedetização de toda a unidade e a revitalização dos banheiros

Elisa Costa

A governadora em exercício do DF, Celina Leão (PP), anunciou à imprensa na tarde de ontem, que será feita uma reforma imediata na cozinha do Hospital de Base. A decisão veio após a líder interina do Buriti ter conhecimento de uma situação crítica no local, identificada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Em uma reunião de emergência no Palácio do Buriti, Celina entrou em um consenso sobre a reforma com a empresa Salutar – responsável pelas obras -, com a presidente do Instituto de Gestão Estratégica em Saúde (IGES), Mariela Souza, e com demais secretários de Estado, que também decidiram dedetizar toda a unidade ainda nessa quinta-feira (23).

Celina comentou que irá se reunir novamente com a empresa Salutar na próxima segunda-feira (27) para tratar da possibilidade de produzir alimentos fora da unidade enquanto a reforma acontece na cozinha, já que será feita a troca do piso, drenagem, manutenção do sistema de exaustão e da parte elétrica. As intervenções na estrutura foram definidas como essenciais ainda no ano passado, após uma vistoria do MPDFT ao local, que em relatório, destacou que a cozinha é antiga e que apresenta “fortes sinais de infiltração”.

“Desde quarta-feira estamos focados nesse problema. Fizemos visitas e tomamos decisões importantes. Fizemos uma reunião com a nossa equipe e outra com a empresa que toca as alimentações da rede pública de saúde”, contou Celina aos jornalistas. Ainda no âmbito do Hospital de Base, outras medidas serão tomadas para a melhora da qualidade do serviço: “Nós determinamos a reforma imediata dos banheiros, que começa nessa sexta-feira (24), e a reforma imediata do restaurante onde são produzidas as refeições. Não podemos ter desabastecimento, então vamos procurar outro local para produzir as refeições”.

A reforma na cozinha do hospital tem previsão para ser concluída em 40 dias, e se a empresa Salutar não conseguir se instalar provisoriamente em outro local a Secretaria de Saúde deve disponibilizar outra unidade que tenha uma cozinha industrial – o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) ou o Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) – para a produção alimentícia. “A reforma será feita para que a gente não tenha uma cozinha naquele estado. O IGES também notificou a empresa e houve uma divergência de quem seria a competência de arrumar a cozinha, mas depois vamos discutir isso judicialmente”, finalizou Celina Leão.

Questionada sobre a possibilidade da empresa Salutar deixar de fazer a gestão dos alimentos da rede quando o contrato for finalizado, a governadora em exercício respondeu: “Não temos controle sob a licitação, mas se essa empresa não conseguir responder à altura nesse momento com certeza ela fica inviabilizada de participar de outras licitações, porque essa é uma das penalizações”. Diante a situação, Celina esclareceu que existe um projeto para uma ampla reforma no Hospital de Base, já elaborado pelo IGES, que começou a revitalizar alguns andares.

“Um hospital de mais de 60 anos precisa de reformas estruturantes”, acrescentou a chefe do Executivo. Para o secretário de Governo, José Humberto Pires, a questão não é simples, mas o intuito é cuidar da unidade como um todo: “Vamos cuidar andar por andar, área por área, e fazer um novo contrato de manutenção para o hospital”, pontuou. Vale destacar que o IGES rescindiu o contrato com a empresa Salutar no ano passado, contudo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou a retomada da parceria, após uma disputa judicial entre a empresa e o instituto.