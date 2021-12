Concurso do IBGE disponibiliza 2.995 vagas no Distrito Federal

As remunerações chegam a até R$ 2.100 e as inscrições estão abertas até o dia 29 de dezembro

Por Gabriel de Sousa

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) irá disponibilizar 2.995 vagas para os processos seletivos de agente censitário e recenseador no Censo 2022, que tiveram as suas inscrições abertas nesta quinta-feira (15). Ao todo, são mais de duzentas mil vagas em todo país, para contratar funcionários que atuem na formulação da nova pesquisa estatística e geográfica do órgão.

O edital foi disponibilizado nesta quinta-feira (15) no Diário Oficial da União (DOU). De acordo com o documento, são 206,9 mil vagas no território nacional, sendo 183.021 para recenseador, 18.420 para agente censitário supervisor e 5.450 para agente censitário municipal. No Distrito Federal, foram disponibilizadas 2.631 vagas para o primeiro cargo, 322 para o segundo e 42 para o terceiro. Os contratos serão de três a cinco meses, e poderão ser prorrogados pelo Instituto.

As inscrições foram abertas às 16h desta quinta-feira (15) e poderão ser feitas até o mesmo horário do dia 29 de dezembro no site. A taxa de inscrição para os recenseadores é de R$ 57,50 e de R$ 60,50 para os agentes censitários supervisores e municipais. Os pagamentos devem ser feitos até o dia 25 de janeiro de 2022, enquanto o resultado preliminar dos cadastros está marcado para 7 de fevereiro.

De acordo com o edital, haverá a possibilidade de isenção de taxa para aqueles participantes que comprovarem a impossibilidade de se obter recursos financeiros para o pagamento da taxa, e também para os doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Os recenseadores receberão uma remuneração que dependerá da sua produção, aquele que trabalha por 25 horas semanais e realizar 50 entrevistas diárias – parâmetros recomendados pelo IBGE – poderá ter um salário mensal de R$ 1.895,52. Os seus contratos serão de três meses e poderão ser estendidos.

Já os agentes censitários supervisores terão um salário fixo de R$ 1.700, enquanto os municipais receberão R$ 2.100. Os contratos serão de cinco meses e também poderão ser estendidos.

O que faz cada função?

Os 2.631 recenseadores do Distrito Federal terão a função de aplicar e preencher o questionário do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) após realizar entrevistas nos domicílios da capital federal. Segundo o edital, os aprovados serão priorizados a trabalhar próximos das suas residências.

Já os 322 agentes censitários supervisores do Distrito Federal deverão supervisionar o trabalho dos recenseadores. Já os 42 agentes municipais terão a competência de garantir a cobertura da sua área, e a qualidade das informações coletadas pelos recenseadores.

Provas serão em março de 2022

De acordo com o edital disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), serão aplicadas provas objetivas únicas para ambas as funções no dia 27 de março de 2021, das 14h30 até às 18h, no horário de Brasília. Os locais de aplicação dos certames serão divulgados em breve na internet, por meio do endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21.

As provas objetivas terão 60 questões, sendo divididas em dez questões de língua portuguesa e de raciocínio lógico quantitativo, cinco de ética no serviço público, 15 de noções de de administração e situações gerenciais e 20 de conhecimentos teóricos.

Os gabaritos preliminares serão divulgados um dia após a aplicação, no dia 28 de março, e o resultado final das provas objetivas está programado para sair no dia 6 de maio de 2022.