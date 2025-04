GDF e CBF lançam campanha contra o racismo nos estádios

A campanha Cartão Vermelho para o Racismo, iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) será lançada neste domingo (4), no Estádio Nacional Mané Garrincha – Arena BRB Brasília. Visando ampliar a conscientização e o enfrentamento ao racismo no esporte, a ação começa pelo futebol, e lançar as bases para um modelo nacional que poderá ser replicado em outras unidades da Federação.

Com o lema “Não é só falta grave, é cartão vermelho para o racismo”, a campanha será apresentada ao público em um grande gesto simbólico, minutos antes do jogo entre Vasco e Palmeiras, às 16h. Os jogadores das duas equipes entrarão em campo com uma faixa com a mensagem da campanha. Em seguida, autoridades, atletas e torcedores – um público estimado em 50 mil pessoas – levantarão simultaneamente cartões vermelhos como um protesto coletivo de repúdio a qualquer forma de discriminação racial. Os cartões serão distribuídos nas entradas do estádio.

Mais do que um gesto simbólico, a campanha representa um avanço institucional no combate ao racismo nos estádios e arenas desportivas. Ela marca o primeiro passo de uma parceria entre a Sejus e a CBF, que expressa de forma clara o posicionamento do GDF e da entidade máxima do futebol brasileiro contra os atos de racismo que vêm sendo registrados no esporte.

Como parte desse compromisso, o GDF sancionou recentemente a Política Distrital de Prevenção e Combate ao Racismo nos Estádios – a Lei Vinícius Júnior –, que estabelece diretrizes para a promoção de ambientes esportivos mais justos e inclusivos.

Essa campanha é o início de uma cooperação que será ampliada nos próximos meses com a realização de cursos de letramento racial e um amplo debate com clubes esportivos. A proposta é desenvolver e implementar um modelo no DF que possa servir como referência nacional para espaços do futebol, fortalecendo a prevenção e a resposta a episódios de racismo dentro e fora dos estádios.

“O lançamento da campanha Cartão Vermelho para o Racismo simboliza a força de uma sociedade que não aceita mais o silêncio diante do preconceito. A parceria com a CBF reforça essa construção coletiva e o modelo que estamos desenvolvendo será um marco no enfrentamento ao racismo nos estádios. Estamos implementando uma política pública pioneira, que une prevenção, educação e ação institucional para transformar, de forma definitiva, a cultura do esporte”, afirmou a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani.

*Com informações da Agência Brasília