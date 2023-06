GDF discute com governo federal soluções para a poluição plástica

Na ocasião, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Marina Silva, assinou a portaria que designa os membros

O secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema), Gutemberg Gomes, esteve presente, nesta terça-feira (6), no evento “O Brasil em busca de soluções para a poluição plástica”, realizado no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Na ocasião, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Marina Silva, assinou a portaria que designa os membros que vão compor a Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem.

“As políticas públicas no âmbito dos estados nacionais ainda são muito tímidas. No que tese os esforços para fazer a reciclagem do plástico, é muito pouco aquilo que a gente consegue fazer face a grande quantidade de plástico. O trabalho dos recicladores e catadores é muito importante e, infelizmente, nós não estamos fazendo uma economia circular no planeta,” observou a ministra.

Para o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal do DF, o combate à poluição plástica é de extrema importância. Para tanto, ele citou ações que serão implementadas pelo GDF, como o Decreto de Logística Reversa de Embalagens, “que coloca o Governo do Distrito Federal (GDF) como parte integrante do sistema que comprova a restituição das embalagens em geral ao ciclo produtivo, atendendo o disposto nas Políticas Nacional e Distrital de Resíduos Sólidos”.

Entre os participantes do evento estavam o diretor do Departamento da Ciência, Tecnologia e Inovação do MCTI, Henrique de Oliveira Miguel, a coordenadora da ONU no Brasil, Silvia Rucks, e o embaixador extraordinário para a Mudança no Clima, Luiz Alberto Figueiredo.

*Com informações da Agência Brasília