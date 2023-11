GDF decreta ponto facultativo na próxima segunda (20)

O Dia da Consciência Negra faz alusão à morte de Zumbi dos Palmares, ocorrida em 1695,

O Governo do Distrito Federal (GDF) estabeleceu que a próxima segunda-feira (20), data em que é celebrado o Dia da Consciência Negra, será ponto facultativo. A decisão foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF).

O ponto facultativo não se aplica às áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, comunicação, assistência social, limpeza urbana, bem como à fiscalização tributária, de proteção urbanística, do consumidor e de transporte. As unidades responsáveis por esses atendimentos, avaliados como essenciais aos cidadãos, deverão manter escalas para garantir a prestação ininterrupta dos serviços.

O Dia da Consciência Negra faz alusão à morte de Zumbi dos Palmares, ocorrida em 1695. Ele foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, considerada a maior comunidade formada por escravizados da época colonial, e lutou pelo fim da escravidão no país e pela liberdade de culto e religião.