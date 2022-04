GDF cria o programa Transforma DF para estagiários

O programa será norteado por quatro eixos: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver

O Programa Transforma DF foi oficialmente criado pelo Governo do Distrito Federal (GDF), nesta terça-feira (5/4). O Decreto n. 43.182, publicado hoje, regulamenta a lei distrital n. 3.769, de 27 de janeiro de 2006. A iniciativa vai beneficiar 2.554 estagiários com o oferecimento de atendimento multidisciplinar focado no desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes.

O Transforma DF é voltado para estagiários de ensino médio, profissionalizante ou superior que são vinculados aos contratos da Secretaria de Economia do DF.

O programa será norteado por quatro eixos: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver.

”O processo de seleção de novos estagiários é realizado periodicamente pela Secretaria de Economia em parceria com o Centro de Integração Estudante Escola (Ciee)”, explica a secretária executiva de Gestão Administrativa, Gilvanete Mesquita. A última seleção foi promovida entre os dias 7 e 28 de março. Nesta seleção, 4.630 estudantes se candidataram a um estágio de nível médio e 9.280 a uma vaga de nível superior.

A Secretaria de Economia é responsável pela gestão do Transforma DF. O programa tem como objetivos: oportunizar experiências de aprendizagem e formação profissional; desenvolver projetos de qualificação profissional; e disseminar práticas e conhecimentos pedagógicos, psicológicos e assistenciais; complementar a formação, por meio de estratégias de aprimoramento voltadas para o desenvolvimento de competências; e propiciar ambientação para o desenvolvimento de atividades nos órgãos e entidades do Distrito Federal.

“Nosso programa de estágio é uma forma de propiciar a vivência da administração pública aos estudantes e também de enriquecer nossa gestão com jovens dispostos a aplicar seus conhecimentos acadêmicos”, resume o secretário de Economia, Itamar Feitosa.

Os estágios no GDF podem ser de caráter não obrigatório ou obrigatório, sendo este último realizado sem ônus para a administração pública. O estágio tem duração de até quatro semestres letivos, com jornada de 20 horas semanais. No caso de o estudante ser portador de deficiência, ele poderá estagiar até o final do curso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Seec formará uma Comissão Especial de Gestão do Transforma DF para definir as regras, estratégias e o plano de capacitação anual dos estagiários, supervisores e executores locais do programa de estágio.

*Com informações da Secretaria da Economia