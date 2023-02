GDF convoca 1.236 profissionais da área de saúde

“O objetivo é aumentar a área de cobertura comunitária”, ressalta a coordenadora da Atenção Primária (Coaps), Ramá Celani

A Secretaria de Saúde (SES) vai nomear 1.236 candidatos aprovados, sendo 437 médicos, 454 especialistas, 220 enfermeiros e 125 dentistas. A cerimônia de nomeação está agendada para a próxima segunda-feira (6).

“A chegada desses novos servidores é extremamente valiosa para a Secretaria de Saúde. Assim, poderemos reforçar nosso quadro de profissionais e ampliar o acesso e a oferta de nossos serviços, oferecendo maior número de consultas, realizando mais cirurgias e cuidando ainda melhor dos nossos pacientes”, reforça a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

Serão convocados 437 médicos especialistas em anestesiologia, cardiologia, cirurgias oncológica e pediátrica, clínica médica, coloproctologia, ginecologia e obstetrícia, medicina física e reabilitação, genética médica, infectologia, medicina intensiva adulto. Além de outras especialidades, como nefrologia, neonatologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologista, paliativista, pediatria, psiquiatria, radiologia e diagnóstico por imagem, urologia, família e comunidade, psiquiatria.

Para melhorar os serviços da Atenção Primária e reforçar a Estratégia da Saúde da Família, o Governo do Distrito Federal (GDF) também vai nomear médicos de família e comunidade. “O objetivo é aumentar a área de cobertura comunitária”, ressalta a coordenadora da Atenção Primária (Coaps), Ramá Celani.

Entre os que reforçarão a equipe da SES, somam-se 454 especialistas. São farmacêuticos, administradores, contadores, analistas de Tecnologia da Informação, técnicos de comunicação social e economistas. Essas nomeações são referentes ao certame de 2018, que teve a vigência ampliada devido à pandemia.

Após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, os profissionais terão 30 dias para tomar posse e se apresentar ao local de trabalho. As documentações necessárias podem ser conferidas neste link.

Equipe reforçada

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2022, a Secretaria de Saúde nomeou 90 médicos por ocasião da vacância dos postos de trabalho. No mesmo ano, a pasta também realizou um concurso e nomeou outros 689 profissionais da saúde, incluindo médicos, enfermeiros, especialistas e técnicos. Atualmente, o DF conta com cerca de 35 mil profissionais de saúde.

*Com informações da Agência Brasília