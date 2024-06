GDF continua restauração na Praça do Relógio

O Governo do Distrito Federal (GDF) deu início a restauração do relógio localizado na Praça do Relógio, em Taguatinga. As obras começaram depois que o governo concluiu a retirada das pedras portuguesas antigas do local. Nesta terça-feira (4), o governador Ibaneis Rocha (MDB), esteve no local para acompanhar o andamento do projeto, que têm investimento de cerca de R$ 6 milhões.

Acompanhado por autoridades do governo, o chefe do Executivo destacou o trabalho feito na região, que, segundo ele, trará mais acessibilidade e segurança aos visitantes. “O centro de Taguatinga está ficando completo agora, com a entrega da Praça do Relógio até o final do ano. Nós estamos fazendo uma mudança completa da estrutura da cidade. O governo segue investindo muito em Taguatinga”, afirmou.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro falou do trabalho de recuperação do famoso relógio, cartão-postal da cidade. “Na Praça do Relógio, estamos realizando uma recuperação completa, com calçamento e bancos. Além disso, os serviços vão contemplar a restauração do relógio, que é monumento tombado e muito valorizado pela população”, detalhou.

O projeto de renovação da praça foi desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e será executado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF). As pedras portuguesas antigas já foram removidas e dão espaço às novas que serão instaladas. No momento, a equipe trabalha na restauração da estrutura externa da torre do relógio.

Segundo o administrador regional Renato Andrade dos Santos, o investimento do GDF em infraestrutura valoriza a cidade. “Taguatinga gera cerca de 300 mil empregos e foram mais de 60 mil carteiras assinadas somente no ano passado. Tudo o que temos feito aqui traz a segurança de que estamos trabalhando com um olhar diferenciado voltado para a população da cidade”, ressaltou.

As calçadas de Taguatinga Centro também foram refeitas. Durante a agenda, Ibaneis verificou a execução dos passeios realizados pela SODF na comercial de Taguatinga. As obras complementam o que havia sido feito na entrega do Boulevard do Túnel Rei Pelé. Em um novo contrato de R$ 3,6 milhões, foram construídos mais de 2,5 km de calçadas, totalmente acessíveis para idosos e pessoas com deficiência, além de novas faixas de pedestres e gradis para evitar travessias perigosas.

Morador de Taguatinga, o autônomo Dida Lopes, 59, recebeu o governador Ibaneis Rocha durante a visita e agradecer o trabalho realizado na cidade: “Tudo o que tem sido feito por aqui valoriza os nossos imóveis e comércios. Muita gente trabalhadora foi afetada durante as obras, mas agora estão com certeza de que tudo vai ficar ainda melhor. Vemos também muitas calçadas bonitas, em frente às lojas e tudo voltando à normalidade”, elogiou.

Outras obras, que somam mais de R$ 1 bilhão de investimentos, também estão sendo feitas. “Temos uma pista de atletismo, campo de futebol americano, teremos um novo ginásio também, que passará por reforma. Além disso, o Centro Cultural será totalmente transformado. São obras por todos os lugares de Taguatinga, como na Praça do Relógio, Hélio Prates, Pistão Sul, construção de ciclovias, bacias de contenção e duas creches, e instalação de nova iluminação em LED”, destacou o administrador regional Renato Andrade dos Santos.

*Com informações de Thaís Miranda, da Agência Brasília