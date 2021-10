GDF começa a depositar o ‘DF Sem Miséria’

O programa vai beneficiar em outubro 73.580 famílias, que podem conferir o saldo em suas contas bancárias

A Sedes (A Secretaria de Desenvolvimento Social) depositou, nesta quinta-feira (28), o pagamento do DF Sem Miséria referente a outubro. O programa vai beneficiar em outubro 73.580 famílias, que podem conferir o saldo em suas contas bancárias.

“O DF Sem Miséria é uma forma de complementar o Bolsa Família do brasiliense. Nesse momento de pandemia, ele tem se mostrado como uma importante ferramenta de enfrentamento à crise”, destaca a secretária Mayara Noronha Rocha, ao lembrar que, atualmente, 90.980 famílias integram o programa Bolsa Família no DF.

Um benefício exclusivo do Distrito Federal, as famílias cadastradas no Bolsa Família que, após o recebimento da verba, apresentarem renda per capita inferior a R$ 140, recebem um complemento até atingirem esse valor por membro.

Os valores a serem suplementados podem variar de R$ 20 a R$ 1.045, conforme composição e renda de cada família.

