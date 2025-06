GDF atende pessoas em situação de rua em Ceilândia com ações de acolhimento e retirada de entulho

Seis pessoas em situação de rua foram atendidas nesta quinta-feira (12) em Ceilândia por meio do Plano de Ação para a Efetivação da Política Distrital para a População em Situação de Rua. A iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF) percorreu quatro pontos da região: a QNN 11/13 e três locais da QNN 13 — próximos à biblioteca pública, ao Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Ipê Branco e ao viaduto do metrô.

Durante a operação, foram desconstituídas quatro estruturas precárias e removidos três caminhões de entulho, com os materiais sendo destinados à Unidade de Recebimento de Entulhos (URE). Além da remoção de resíduos, as equipes ofereceram acolhimento e uma série de serviços públicos.

Entre os atendimentos disponíveis estavam assistência social, cuidados com a saúde e educação, orientações sobre bem-estar animal, cadastro para programas habitacionais, qualificação profissional por meio do RenovaDF e a possibilidade de vagas em abrigos. Um auxílio emergencial de R$ 600 também foi oferecido às pessoas sem condições de arcar com aluguel. Há ainda apoio para deslocamento interestadual, quando necessário.

A ação envolveu diversas secretarias e órgãos do GDF, como as de Desenvolvimento Social (Sedes), Saúde (SES), Educação (SEE), Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), Segurança Pública (SSP), DF Legal, Sejus, além da Novacap, SLU, Codhab, Detran-DF, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Conselho Tutelar.

O Distrito Federal foi a primeira unidade da Federação a apresentar um plano formal para a população em situação de rua após a suspensão das abordagens forçada por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2023. As ações de acolhimento começaram em fase de testes em maio de 2024, em locais como Asa Sul e Taguatinga, e foram oficializadas no dia 27 daquele mês.

Desde então, o plano tem promovido ações semanais em regiões como Plano Piloto, Vila Planalto, Taguatinga Norte e Sul, Ceilândia, Águas Claras e Arniqueira, consolidando uma política pública integrada de atendimento humanizado à população vulnerável.

*Informações da Agência Brasília