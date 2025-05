GDF articula com aplicativos a instalação de pontos de apoio a entregadores

O Governo do Distrito Federal (GDF) deu um passo decisivo nesta terça-feira (20) para viabilizar a criação de pontos de apoio destinados a entregadores de aplicativo. Em reunião coordenada pela Casa Civil, representantes das principais plataformas de entrega, da Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) discutiram soluções conjuntas para tirar o projeto do papel. A iniciativa busca beneficiar centenas de trabalhadores em várias regiões administrativas do DF.

Apesar de já existir uma legislação prevendo a instalação desses espaços, entraves operacionais vêm dificultando sua execução. Para superar esses obstáculos, a Casa Civil passou a liderar a construção de um novo modelo de implementação, com foco em agilidade e melhores condições de trabalho para os entregadores.

“A forma como a lei foi redigida dificulta muito a execução do planejamento. Por isso, buscamos uma alternativa em comum acordo com os aplicativos para avançar com mais velocidade nessa questão, dando tranquilidade aos trabalhadores, que contarão com apoio e direitos fundamentais garantidos”, afirmou o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha.

A proposta prevê que a Novacap seja responsável por providenciar os espaços físicos. Após a conclusão das obras, a gestão e manutenção dos pontos de apoio serão transferidas para as empresas por meio do programa Adote uma Praça, parceria já consolidada entre o GDF e o setor privado.

Segundo Rocha, os locais de maior demanda serão definidos em conjunto com representantes das plataformas. Os modelos das estruturas, já elaborados pela Novacap, serão apresentados em uma nova reunião prevista para os próximos dias, quando também será definido o cronograma de implementação.

Para o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves, a medida representa um avanço na valorização dos entregadores. “Uma alternativa seria a aplicação de multas pesadas, como prevê a legislação, mas esse não é o caminho que queremos. O objetivo é garantir dignidade aos entregadores, que desempenham papel essencial na dinâmica urbana, assim como as empresas envolvidas nesse setor”, declarou.

A proposta recebeu apoio da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec). “Essa parceria entre o poder público e a iniciativa privada representa uma solução equilibrada. É um caminho para melhorar as condições de trabalho de motoristas e entregadores do Distrito Federal e, ao mesmo tempo, oferecer um serviço de mais qualidade à população”, avaliou André Porto, representante da entidade.

Com o diálogo em andamento e a definição dos primeiros passos do projeto, o GDF aposta na colaboração entre poder público e setor privado para garantir uma solução prática e duradoura para os trabalhadores que movimentam o setor de entregas no Distrito Federal.