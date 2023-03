GDF apreende R$ 860 mil em mercadorias irregulares

Os produtos foram recolhidos para o depósito de bens apreendidos da pasta e ficarão retidos para aplicação de multa

A Secretaria da Fazenda, na última terça-feira (28), apreendeu três carregamentos de mercadorias não tributadas, o que representaria uma evasão fiscal de R$ 546.724,47, na BR-060, na divisa do Distrito Federal com Goiás.

Os produtos, num valor total R$ 864.989,55, foram recolhidos para o depósito de bens apreendidos da pasta e ficarão retidos para aplicação de multa e emissão dos autos de infração.

Os produtos e veículos apreendidos foram 10.680 unidades de garrafas de 1L de conhaque, 100.800 unidades de latas de cerveja de 350 ml, 4.300 caixas de cigarros de palha, dois caminhões e um pequeno automóvel de transportes de cargas.

Entre as irregularidades constatadas, havia notas fiscais consideradas inidôneas, com endereço de entrega das mercadorias diferente do consignado na documentação fiscal, documentação apenas de operação interna do estado da Bahia e mercadorias sem as devidas documentações fiscais.

As informações são da Agência Brasília