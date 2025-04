GDF amplia conscientização sobre descarte correto de resíduos especiais com mapa interativo

Com o objetivo de orientar a população sobre o descarte correto de resíduos que exigem atenção especial, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal (Sema-DF) lançou um mapa interativo com os endereços dos locais adequados para a destinação desses materiais. A iniciativa busca facilitar o acesso da população a pontos de coleta e contribuir para a preservação ambiental.

Entre os resíduos considerados especiais estão pilhas, baterias, lâmpadas, óleo de cozinha usado, equipamentos eletrônicos, medicamentos vencidos ou em desuso, produtos químicos, resíduos hospitalares, toners e cartuchos de impressora, radiografias, pneus, vidros e embalagens de agrotóxicos. O descarte inadequado desses materiais pode causar sérios danos ao meio ambiente e à saúde pública.

Atualmente, o Distrito Federal conta com cerca de 150 pontos de coleta para resíduos eletroeletrônicos, distribuídos entre as regiões administrativas. Os locais podem ser consultados no site da Sema, que também disponibiliza informações sobre campanhas e ações educativas voltadas ao tema.

A eficácia das ações é medida principalmente pelo volume de materiais recolhidos nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), com base no monitoramento das toneladas recebidas ao longo do ano. Em 2024, foram recolhidas aproximadamente 500 toneladas de resíduos eletroeletrônicos, segundo relatório da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE). Para ampliar a adesão da população, o governo também realiza ações como drive-thrus de coleta, gincanas em escolas e atividades de conscientização ambiental.

A Sema firmou ainda um Acordo de Cooperação com a ABREE, com o objetivo de estruturar e implementar um sistema de logística reversa para eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo. O acordo viabiliza a destinação ambientalmente adequada desses materiais, recolhidos de usuários pessoas físicas.

A fiscalização das empresas responsáveis por produtos que geram resíduos perigosos, como pilhas e baterias, é realizada pela Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e pelo Instituto Brasília Ambiental, que monitoram o cumprimento das normas de logística reversa.

Os resíduos entregues nos PEVs são encaminhados para reaproveitamento, reciclagem ou tratamento, conforme o tipo de material. As etapas de coleta, triagem, separação e tratamento estão em constante evolução, sendo conduzidas por institutos e empresas cadastradas junto ao Reciclotech e à ABREE. Cabe à administração pública fiscalizar e incentivar o avanço tecnológico nesses processos, garantindo a melhoria contínua dos resultados.

