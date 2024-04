GDF amplia atuação do Reciclotech e doa computadores para o Iges

O Governo do Distrito Federal (GDF), através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF), ampliou, nesta quarta-feira (17), as ações do programa Reciclotech para quatro macrorregiões do DF. Com a expansão, mais de 30 regiões administrativas (RAs) serão atendidas pelo programa. Para a ampliação da iniciativa, a Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP-DF) investiu R$ 9 milhões.

Antes da ampliação, o programa estava inserido apenas no Gama, agora será expandido para as seguintes RAs: Asa Sul, Asa Norte, Cruzeiro, Varjão, Vila Planalto, Paranoá, Itapoã, São Sebastião, Jardim Botânico, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II, Fercal, Lago Norte, Arapoanga, Noroeste, Santa Maria, Águas Claras, Recanto das Emas, Samambaia, Taguatinga, Vicente Pires, Brazlândia, Ceilândia, Candangolândia, Cidade Estrutural, Guará, Park Way, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e Setor Complementar de Indústria e Abastecimento.

O Reciclotech tem como objetivo capacitar jovens e adultos nas áreas tecnológicas, com foco na manutenção de computadores e robótica. Os novos Polos de Economia Circular (PEC) integrarão o sistema de coleta, triagem e reciclagem de eletrônicos com o intuito de realizar o descarte adequado, o reaproveitamento dos resíduos e o recondicionamento dos equipamentos doados.

Presente no evento, no Salão Branco do Palácio do Buriti, o governador Ibaneis Rocha falou da importância da ampliação do Reciclotech para o DF: “No ano passado nós fizemos um compromisso de ampliar o programa para outras regiões do DF. Nosso objetivo com a ampliação é atingir essas crianças da melhor forma possível e nada melhor do que a tecnologia e reciclagem para fazer isso, já que são coisas muito importante para todos nós. Além de levar tecnologia para a criançada, o programa também beneficia as escolas, a Secretaria de Saúde e o Iges-DF”.

Desde a criação do Reciclotech, em 2019, o programa já recondicionou e doou 3.507 computadores, reaproveitou 1.055 toneladas de resíduos, certificou 2.200 alunos e coletou 18.759 bens inservíveis do governo. Além do mais, a iniciativa possibilitou a economia de 400 milhões de litros de água por meio da reciclagem de materiais e aproximadamente 70% dos alunos formados foram inseridos no mercado de trabalho no primeiro ano após a conclusão do curso.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Reisman, destacou que a ampliação do programa deve resultar em mais 10 mil alunos formados e mais de 12 mil computadores doados para órgãos do GDF. “Hoje o Reciclotech é um dos maiores programas de economia circular e inclusão digital do Brasil. Somente no Gama já certificamos 2.200 alunos, e hoje ampliamos esse investimento para mais quatro macrorregiões do DF, com cinco polos, representando um potencial de até 10 mil alunos certificados e de mais de 12 mil computadores doados”.

Em relação a escolha das doações, Reisman completou: “Nós já temos pedidos das secretarias para doação de computadores, com lista de espera, pelo fato de ter uma demanda maior que a oferta, mas tentamos priorizar as pastas da Saúde e Educação. As escolas públicas são por excelência os grandes receptores desses equipamentos pensando na inclusão digital dos alunos”.

O presidente da FAP-DF, Marco Antônio, comentou sobre a parceria da Fundação com o GDF: “Esse é um programa completo que a Fundação juntamente com a Secretaria de Ciência e Tecnologia tocam. Foi uma ideia que foi transformada em um programa, e agora já estamos na terceira etapa do Reciclotech. Para essa edição, a FAP direcionou R$ 9 milhões para a expansão de apenas uma cidade que era atendida, o Gama, para atender agora todo o quadradinho. Nós vamos ampliar bastante os pontos de coleta dos resíduos eletrônicos e com esse aumento nós vamos ter uma capacidade de doar mais aparelhos e capacitar mais jovens”.

Doação de computadores para o Iges-DF

No evento de ampliação do Reciclotech também foram doados 300 computadores recuperados pelo programa para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF). Os aparelhos serão utilizados pelo Programa Humanizar, iniciativa da primeira-dama Mayara Noronha, que visa promover a humanização do atendimento ao cliente, valorizando a empatia, o respeito, a comunicação efetiva e a qualidade do cuidado prestado nas unidades de saúde geridas pelo Iges-DF.

O governador Ibaneis exaltou a interação das pastas e as doações para o Iges-DF, no qual serão importantes para o Programa Humanizar: “É uma alegria tocar o Humanizar junto com a primeira-dama Mayara. A cada dia ela[Mayara] tem incentivado, de forma correta, essa iniciativa. Nós precisamos levar cada vez mais humanização para a rede pública de saúde do DF”.

Para o presidente do Iges-DF, Juracy Lacerda, as doações vão proporcionar um atendimento mais rápido nos hospitais atendidos pelo Instituto: “Nós estamos muito felizes com as doações, são 300 computadores que serão prontamente disponibilizados a todos os hospitais do Iges. O programa é muito importante não só por atingir a parte social e ambiental, mas as doações vão otimizar muito o atendimento desses pacientes na ponta. Esses computadores vão otimizar o tempo de atendimento e prescrições médicas, então com certeza vai colaborar e muito para a eficiência do Iges na prestação de serviço em saúde para a população”.