“Dia S” mobiliza DF na busca ativa contra sarampo e rubéola

O Distrito Federal participa nesta terça-feira (17) do “Dia S”, uma mobilização nacional contra o sarampo e a rubéola. A ação, coordenada pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), prevê a intensificação da busca ativa por casos suspeitos das duas doenças, conforme recomendação do Ministério da Saúde.

Equipes da SES-DF visitarão escolas, comunidades e unidades de saúde públicas e privadas para identificar possíveis ocorrências que não tenham sido notificadas por monitoramento passivo. A iniciativa tem como meta ampliar a vigilância e prevenir surtos no território.

De acordo com a diretora de Vigilância Epidemiológica da SES-DF, Juliane Maria Alves Malta, a ação é fundamental para manter o DF livre dessas doenças altamente contagiosas. “A busca ativa permite detectar precocemente casos de sarampo e rubéola, especialmente entre quem ainda não procurou atendimento médico”, afirmou. Segundo ela, a vigilância já ocorre de forma contínua, mas será reforçada durante a mobilização nacional.

A SES-DF também reforça a importância da vacinação com a tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba. Conforme o Programa Nacional de Imunizações (PNI), são recomendadas:

Duas doses da tríplice viral para pessoas de 12 meses a 29 anos;

Uma dose para adultos entre 30 e 59 anos;

Duas doses para profissionais de saúde, independentemente da idade.

Pessoas com sintomas como febre, manchas vermelhas ou rosadas na pele, tosse, coriza ou conjuntivite devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e apresentar o cartão de vacinação para avaliação.

Casos notificados no DF

Segundo dados da Secretaria de Saúde, até a semana epidemiológica 22 (atualizada em 6 de junho de 2025), o DF registrou:

2023 : 30 casos suspeitos de sarampo e 19 de rubéola (nenhum confirmado);

: 30 casos suspeitos de sarampo e 19 de rubéola (nenhum confirmado); 2024 : 36 casos suspeitos de sarampo e 17 de rubéola (nenhum confirmado);

: 36 casos suspeitos de sarampo e 17 de rubéola (nenhum confirmado); 2025: 21 casos suspeitos de sarampo e 5 de rubéola, com um caso confirmado de sarampo importado.

A vacinação continua sendo a principal forma de prevenção. A Campanha “Dia S” busca evitar a reintrodução de doenças já eliminadas no país, reforçando a cobertura vacinal e a atuação preventiva do sistema de saúde.