GDF abre vagas de estágio para área da saúde

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Economia (SEEC), realiza processo seletivo para estágios de níveis médio e superior em diversas áreas como enfermagem, psicologia, assistência social, administração, entre outros. As inscrições vão até 9 de junho e podem ser feitas pelo portal eletrônico da Universidade Patativa do Assaré (UPA).

Os candidatos aprovados serão alocados nos órgãos do GDF no Plano Piloto ou na região administrativa de escolha. As bolsas-auxílio são de R$ 548 para candidatos de nível médio; e R$ 715 para nível superior, além de auxílio-transporte no valor de R$ 11 por dia.

As provas objetivas serão virtuais, disponibilizadas no sistema da universidade durante todo o período das inscrições do certame, ou seja, 10 de maio a 9 de junho.

O conteúdo programático é composto de língua portuguesa, matemática e noções de informática, para nível médio; e língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos gerais e atualidades, para nível superior. O resultado final do processo seletivo será divulgado em 18 de junho.

Cronograma

Todas as informações relacionadas às datas e aos resultados abaixo devem ser acessados por meio do site da Universidade Patativa do Assaré.