CBMDF manda nova equipe de bombeiros para o RS

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) irá enviar, nesta sexta-feira (17), uma nova equipe de bombeiros e agentes da Defesa Civil para substituir o primeiro grupo destinado a ajudar no resgate de vítimas das chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul.

Segundo a corporação, a ação ocorre conforme o protocolo de rendição estabelecido, ocorrendo a cada 15 dias. A primeira equipe chegou ao estado no dia 5 de maio.

A equipe, composta por 15 militares e 2 agentes da Defesa Civil, partirá para o RS em um ônibus, visando manter o suporte humanitário na região afetada pelas enchentes. Entre os integrantes, estarão 14 militares especialistas em buscas, resgates, salvamento aquático e resgate em estruturas colapsadas, além de um Bombeiro Militar Médico e uma Bombeira Militar Enfermeira. O horário de partida será às 9h, no Grupamento de Busca e Salvamento (GBS).

Será implementando um protocolo abrangente de apoio à saúde mental para sua equipe envolvida em operações no Rio Grande do Sul, com o intuito de prevenir possíveis impactos negativos. Para o próximo grupo de militares que partirá em missão para o Rio Grande do Sul, medidas preventivas de saúde mental também serão implementadas.

No dia da partida, ocorrerá uma demonstração pública sobre a operação de resgate do cavalo do terceiro andar, utilizando nós e amarrações, simulando o resgate realizado no dia 14 de maio no Rio Grande do Sul.