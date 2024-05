Auditores fiscais recuperam R$ 50 milhões em impostos sonegados

Auditores da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec) realizaram, na madrugada desta quinta-feira (16), a Operação Tributum in Magna, que busca intensificar o combate à sonegação do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A pasta estima que os valores ficam em torno de R$ 50 milhões em créditos tributários não repassados.

A ação fiscaliza vias e rodovias, visando inibir infrações cometidas no transporte de mercadorias. Segundo o coordenador de Fiscalização Tributária, Silvino Nogueira Filho, a operação inclui investigações minuciosas para análise de documentos fiscais e conta com diligências em estabelecimentos suspeitos. “Hoje, estão sendo visitados pelo menos dez estabelecimentos do setor de serviço, onde verificamos por monitoramento algumas possíveis irregularidades”.

Entre as infrações identificadas constam a escrituração incorreta do ICMS, inconsistências entre documentação fiscal e mercadorias em trânsito e notas fiscais frias. O secretário de Economia, Ney Ferraz, ressalta a importância da iniciativa: “O foco dessas operações é recuperar tributos que são necessários para a prestação de serviços públicos”.

Ferraz destaca que a maioria dos contribuintes está regular em relação às obrigações tributárias, mas a atuação dos sonegadores atrapalha o desenvolvimento das atividades de quem está em dia com o fisco. “Essas fiscalizações promovem justiça fiscal quando combatem a concorrência desleal entre o empresário correto, que recolhe o imposto, e aquele que sonega”, afirma.

As informações são da Agência Brasília