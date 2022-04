GDF abre licitação para modernização do metrô

O objetivo da licitação é manter os Postos de Controle Locais de Tráfego (PCTs) e Posto de Controle Central de Tráfego (PCC)

Nesta quinta-feira (07), a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) publicou edital de licitação para realizar a modernização do Sistema de Sinalização e Controle de Tráfego (SCT). Esse sistema é responsável pela organização e segurança de toda movimentação dos trens e veículos auxiliares.

O objetivo da licitação é manter os Postos de Controle Locais de Tráfego (PCTs) e Posto de Controle Central de Tráfego (PCC), este responsável por toda a operação dos trens, atuando de forma automatizada nas composições da frota diuturnamente.

O valor da licitação, de R$ 13 milhões, compreende o transporte e entrega dos bens e software de gerenciamento; os serviços de instalação, configuração, migração e virtualização de servidores PCT e dos Clusters, além de treinamento, capacitação e transferência de tecnologia para a operação dos servidores, do processo completo de virtualização e do software de gerenciamento.

Outras medidas

A iniciativa faz parte do processo de modernização do Metrô-DF, que vem ocorrendo de forma gradual, e inclui o Sistema de Transmissão de Dados – STD, o Sistema de Rádio e Telefonia e o novo Sistema de Bilhetagem, já em fase de testes.

Também está em curso o processo de licitação para a modernização do sistema de proteção e controle, integrantes do sistema de energia. Com o investimento aproximado de R$ 49 milhões, as obras ocorrerão no Centro de Controle Operacional e em todas as 17 subestações da companhia, sendo que essas são as responsáveis por receber a energia da concessionária local e distribuir aos sistemas fixos e móveis do Metrô-DF.

As informações são da Agência Brasília