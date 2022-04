16 toneladas de lixo são recolhidos na Estrutural

A limpeza das ruas da Estrutural é feita de forma rotineira, já que é grande o acúmulo de inservíveis pelas ruas da cidade

Cerca de 16 toneladas de lixo foram retirados da quadra 5, conjunto 9, do Setor Oeste da Estrutural pelo programa GDF Presente, na última sexta-feira (1°). Além de entulho, foram retirados do local inservíveis como restos de móveis e pedaços de madeira.

De acordo com a administração regional da cidade, a limpeza das ruas da Estrutural é feita de forma rotineira, já que é grande o acúmulo de inservíveis pelas ruas da cidade.

A ação combateu um problema antigo na região, segundo a moradora do Setor Oeste da Estrutural, Edilene Sisnade. “A gente liga para a administração e eles passam aqui com os caminhões, pela manhã, e recolhem o entulho. No dia seguinte já está tudo sujo de novo. São carroceiros, carros, utilitários despejando lixo em lugar indevido”, reclamou Edilene.

O administrador regional da Estrutural, Dione Arruda, disse que todo tipo de resíduo é depositado nas vias da cidade. “Restos de construção, inservíveis, vasos sanitários, colchões, sofás e até mesmo lixo doméstico”, explicou.

A administração regional da cidade conta com um serviço diário de recolhimento de inservíveis e lixo eletrônico nas residências. “Basta o morador ligar para o telefone 162 da Ouvidoria ou pelo WhatsApp da administração – (61) 99252 7881 – e agendar dia e horário, que fazemos o recolhimento do material na casa dele”, explicou Dione.

Devido à grande quantidade de lixo jogado nas ruas da Estrutural, em 2021 foi realizada a campanha “Quem ama não suja”, para orientar moradores a não jogar lixo e inservíveis em locais inadequados. Os diversos tipos de lixo descartados pelas vias, fora de lixeiras ou papa-lixos, entopem as bocas de lobo e bueiros, causando alagamentos no período chuvoso, e contribuem para o aumento dos casos de dengue.

De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (PDAD), de 2018, revisada em 2020, 84,9% dos moradores da Estrutural afirmaram contar com coleta direta, sendo 26,4% seletiva e 75,2% não seletiva. Mesmo assim, 21% informaram jogar o lixo em local impróprio, enquanto 11,9% disseram queimar ou enterrar o lixo.

As informações são da Agência Brasília