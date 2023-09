GDF abre licitação para aquisição de novos robôs antibomba da PMDF

A compra poderá ser realizada no mercado interno ou externo e permitirá o aprimoramento das atividades do esquadrão de bombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Os novos robôs chegam para substituir os dois equipamentos que cumprem a função atualmente. Os aparatos são utilizados em buscas e varreduras, permitindo a aproximação remota da ameaça, assim como a radiografia do artefato explosivo e seu manuseio.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) publicou, nesta sexta-feira (15), o aviso de licitação para aquisição, por meio de pregão eletrônico internacional, de quatro unidades de robôs para operações antibombas. O ato foi oficializado em publicação do Diário Oficial do DF (DODF). O investimento é de R$ 53,75 milhões.

A compra poderá ser realizada no mercado interno ou externo e permitirá o aprimoramento das atividades do esquadrão de bombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Os novos robôs chegam para substituir os dois equipamentos que cumprem a função atualmente. Os aparatos são utilizados em buscas e varreduras, permitindo a aproximação remota da ameaça, assim como a radiografia do artefato explosivo e seu manuseio.

“A licitação busca garantir a aquisição de robôs mais modernos para substituir os antigos. Existe uma demanda muito grande, especialmente em eventos. Esses novos equipamentos trazem atualizações no sistema e nas câmeras, com melhorias no arrasto e na capacidade de carregamento de peso”, explica o tenente Nils Pinheiro, do esquadrão de bombas.

A aquisição contribuirá com outras forças de segurança parceiras, que usufruem dos aparatos, beneficiando polícias especializadas dos estados do Paraná, Pará, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas e Rio Grande do Sul.

A licitação é ofertada na modalidade pregão eletrônico e a empresa vencedora do certame será aquela que oferecer o menor preço pelos aparatos. A data limite para recebimento de propostas é 8 de novembro, às 14h30 (horário de Brasília).

Agência Brasília