Santos é punido pelo STJD e deve voltar a jogar com portões fechados

O clube recebeu a notícia de que terá que disputar mais duas partidas com os portões fechados por causa de uma nova punição

A fase do Santos é ruim tanto dentro como fora de campo. Antes mesmo de anunciar a demissão do técnico Diego Aguirre, o clube recebeu a notícia de que terá que disputar mais duas partidas com os portões fechados por causa de uma nova punição imposta pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Além da perda de mando, o Santos recebeu uma multa de R$ 36 mil. As punições foram impostas por causa de objetos atirados por torcedores no gramado da Vila Belmiro durante a vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Curiosamente, foi bem diante do Grêmio que o Santos voltou a ter torcida na Vila Belmiro após cumprir a punição de quatro jogos com os portões fechados. A pena inicial era de oito partidas, mas o clube conseguiu diminuir a pena.

Desta vez o Santos foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), parágrafo II, que prevê punição por “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”.

O Santos deve entrar com recurso para tentar ter público na partida contra o Vasco, marcada para o dia 01 de outubro (domingo), às 16h, pela 25ª rodada do Brasileirão. Caso a punição não seja revertida, o clube alvinegro terá que jogar com portões fechados também diante do Red Bull Brasil, no dia 19 de outubro (quinta-feira).

Após perder para o Cruzeiro por 3 a 0, o Santos aparece na 17ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos, quatro a menos do que o Goiás, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.