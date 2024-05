GDF abre inscrições para cursos de penteados e cortes de cabelos afro

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria da Mulher (SMDF) e com o apoio do Instituto BRB com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), abriu as inscrições para o programa Mão na Massa com cursos de manicure e pedicure, em Ceilândia, e de penteados e cortes de cabelos afro, em Sobradinho.

A iniciativa tem como principal objetivo profissionalizar mulheres, promovendo o empreendedorismo e a independência econômica. Ao todo, são 40 vagas disponíveis. O curso de manicure e pedicure será ministrado no Empreende Mais Mulher, espaço dentro da Casa da Mulher Brasileira de Ceilândia. As aulas, com carga horária de 160 horas, começam em 3 de junho e se estendem até 20 de julho. Já o curso de penteados e cortes afro contará com 40 horas curriculares e será ministrado de 5 a 18 de junho, na unidade do Senac de Sobradinho.

Ambos os cursos contam com certificação e ocorrerão no período vespertino. A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, destacou a importância do programa: “A SMDF acolhe e capacita as mulheres. A qualificação profissional e a capacitação permitem que as alunas alcancem independência financeira, fortalecendo-as para que muitas possam sair de situações de violência. Esse programa é um passo significativo na promoção da autonomia econômica e do empoderamento feminino, oferecendo novas oportunidades e caminhos para um futuro melhor”.

Para participar, é necessário ser maior de 18 anos e estar cursando, no mínimo, o ensino fundamental II. As vagas são limitadas, e as interessadas devem preencher o formulário de inscrição disponível neste link.

Serviço

Curso: Manicure e pedicure – 160 horas

→ Local: Empreende Mais Mulher/Casa da Mulher Brasileira – CNM 1, Bloco I, Lote 3– Ceilândia

→ Duração: de 3 de junho a 20 de julho

→ Período: vespertino

Curso: Penteados e cortes de cabelos afro – 40 horas

→ Local: Senac – Quadra 4, Conjunto E, Setor de Áreas Especiais Norte, 5 – Sobradinho

→ Duração: 5 a 18 de junho

→ Período: vespertino

Enviar os documentos abaixo para o e-mail [email protected]:

→ Cópia da CNH ou RG

→ Comprovante de endereço

→ Histórico escolar.

Se preferir, pode levar cópia dos documentos até os seguintes locais dos cursos.

As informações são da Agência Brasília