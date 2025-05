GDF abre edital para ação de combate à violência contra a mulher

O combate à violência contra a mulher no Distrito Federal contará com mais um instrumento de atuação. A Secretaria da Mulher (SMDF) lançou nesta terça-feira (27) o Edital de Chamamento Público nº 01/2025, que selecionará uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para executar o projeto Informar para Proteger. Com duração prevista de nove meses, a iniciativa pretende promover ações informativas, educativas e de incentivo à cidadania, percorrendo todas as regiões administrativas do DF.

Conforme o edital, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o projeto levará informações e serviços a locais de grande circulação de pessoas, como escolas, centros comunitários, praças, eventos culturais, terminais rodoviários, bibliotecas e parques. O objetivo é ampliar o acesso da população a conteúdos sobre os direitos das mulheres, os tipos de violência e os canais de denúncia.

“O edital faz parte da estratégia da Secretaria da Mulher de fortalecer uma rede de proteção e garantir que mais pessoas conheçam os mecanismos de denúncia, acolhimento e apoio às mulheres vítimas de violência. Nosso objetivo é combater a desinformação, que muitas vezes impede a busca por ajuda ou a denúncia”, afirmou a vice-governadora do DF, Celina Leão.

A proposta prevê uma abordagem ampla, com distribuição de materiais informativos, oficinas, palestras, workshops, painéis promocionais e apresentações culturais. Também estão previstas ações de cuidado pessoal, como serviços de corte de cabelo, maquiagem e massoterapia. Mobilizadores capacitados atuarão diretamente com a população, incentivando o diálogo sobre a prevenção à violência de gênero.

Para a secretária da Mulher do DF, Giselle Ferreira, o conhecimento é uma das principais ferramentas no enfrentamento ao problema. “O projeto Informar para Proteger reforça nosso compromisso de levar informação e acolhimento para onde as mulheres estão. Precisamos romper o ciclo da violência com conhecimento, empatia e ação. Educar é proteger. E proteger é salvar vidas. Este edital convoca a sociedade civil a se somar a esse esforço coletivo”, declarou.

Como participar

As organizações interessadas devem apresentar suas propostas até a data especificada no edital. A instituição selecionada firmará um termo de colaboração com o governo e receberá até R$ 9 milhões em recursos públicos para executar o plano de trabalho previsto. O edital completo está disponível no site oficial da Secretaria da Mulher e no DODF.

Com a iniciativa, o Governo do Distrito Federal reforça o papel das políticas públicas no enfrentamento à violência de gênero e aposta na informação como eixo central de transformação social.

Com informações da Secretaria da Mulher (SMDF)