Gasolina pode chegar R$3,80 na próxima quinta (6)

Por Luís Nova

[email protected]

Dia Livre de Imposto chega com tudo no Distrito Federal. Iniciativa da Câmara dos Dirigentes Logistas do Distrito Federal (CDL-DF) promete gasolina a R$3,80, hambúrguer artesanal a R$18,30 e até a venda de um carro com mais de R$20.000 reais de desconto. Tudo isso apenas na próxima quinta-feira (6). De acordo com a CDL, a data escolhida é referente a quantidade de dias que o trabalhador gasta exclusivamente para pagar imposto. Neste ano, são necessários 157 dias trabalhados para quitar os impostos locais e federais, isso é 43,90% dos dias do ano são para pagar tributos.

De acordo com a CDL-DF a data está sendo programada com os lojistas e ainda mais comércios podem ao dia sem imposto. “O comércio colocará à venda produtos sem o valor dos impostos que incidem sobre o item e dá até para programar um passeio completo pagando menos”, explica a instituição. As lojas com desconto podem ser acessadas pelo link https://dialivredeimpostos.org.br/.

O Dia Livre de Imposto começa com uma redução de 30% no valor do combustível. O posto Jarjour, da 206 Norte, separou 10.000 litros de combustível para a ação. A promoção no combustível começará às 7h da manhã desta quinta (6).

Ao considerar a quantidade de combustível e multiplicar pelo preço atual, R$5,80, o resultado é de R$58 mil arrecadados. Com a ação, a arrecadação prevista, com o valor do combustível esperado de R$3,80, a arrecadação do posto diminuirá R$20 mil. Sairia de R$58 mil e cairia para R$38 mil, em relação aos 10 mil litros destinados para esse evento.

O evento do desconto no combustível ficará valendo enquanto os estoques estiverem disponíveis. Cada pessoa pode comprar apenas 20 litros do combustível com esse preço especial. De acordo com o proprietário Wonder Jarjour a a ação serve para conscientizar a população sobre os altos impostos no combustível.

“É muito importante a participação desse evento para conscientizar a população e os consumidores do peso que a carga tributária tem na gasolina. Então, deixa claro que um dos motivos do alto preço do combustível no Brasil, é a carga tributária. Há mais de 10 anos a nossa empresa participa junto com a CDL-DF. A ação tem como intuito mostrar para o nosso cliente qual que é o peso do imposto no bolso dele”, destaca o empresário.

Outra iniciativa do dia é o sorteio para poder comprar uma venda de veículo novo com mais de R$ 20 mil de desconto. O veículo é um Citroen C3, com o pacote Live Pack, ano 2024, modelo 2024, na cor grafite. De acordo com a CDL, o preço do veículo é de R$84.990 e será vendido por R$64.988,36. O valor abatido será referente ao imposto federal, de R$9,802,84, e o imposto local, de R$10.198,80.

Para participar desta campanha, basta acessar o site www.cdljovemdf.prombox.app/cadastre-se e fazer o cadastro. Neste momento, você recebe o número da sorte que será sorteado pela Loteria Federal no final do dia. O vencedor terá dois dias úteis para ir até a concessionária e concluir a compra do carro.

Comércios de alimentação também participam da ação. Segundo o CDL-DF, a empresa TB Burguer, que fica na 213 Sul, escolheu alguns itens do cardápio e aplicou o desconto de 32%. “O Tradicional Smash que custa R$26,90 será vendido por R$18,30 e o Tradicional Cheeseburger sairá de R$40,90 para R$27,82”, explica.

O Coordenador da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovens e coordenador do Dia Livre de Imposto, Hugo Leite, informou que a data escolhida refere-se “à quantidade de dias que uma pessoa precisa trabalhar para pagar impostos”. Neste ano, a quantidade de dias está em 157 dias trabalhados.

“O Dia Livre de Impostos é uma iniciativa extremamente importante para a sociedade por várias razões. Primeiro, a questão da conscientização. Esse dia, ele ajuda a conscientizar o público sobre a quantidade de impostos que nós pagamos em nossas compras diárias. Muitas pessoas não têm ciência do percentual de impostos que elas estão pagando ao adquirir um produto ou um serviço. É uma oportunidade de educar as pessoas sobre como seus impostos funcionam e para onde vai o dinheiro dos impostos. E ao eliminar os impostos por um dia, os consumidores têm mais dinheiro para gastar, o que pode estimular a economia local”, explica Hugo Leite.

O coordenador ainda explica que a população recebe um serviço com qualidade diferente do que paga com os altos tributos.”Os serviços públicos é que vão dizer se o imposto é caro ou barato. Então acredito que hoje a população brasileira tem uma percepção de que ela paga um imposto muito caro pelo que recebe em troco”, conclui o coordenador do dia sem imposto.