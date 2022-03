Gasolina aumenta no DF e litro pode chegar a até R$ 10

O reajuste da Petrobras vale a partir de hoje e tem a guerra no leste europeu como principal motivador

A Petrobras anunciou ontem a vigoração de um novo reajuste nos preços da gasolina e do óleo diesel. A medida acontece após quase dois meses de valores congelados nas refinarias do país. Segundo a estatal, as novas quantias refletem a elevação dos patamares internacionais do preço do petróleo, motivados pelos conflitos entre a Ucrânia e a Rússia e as sanções internacionais feitas pelos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

O órgão informou que o preço médio da venda do litro da gasolina para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,86, um aumento de R$ 0,61, ou 18,8% do valor total. Já o diesel, que custava R$ 3,61 o litro, terá um aumento ainda maior, chegando a R$ 4,51 o litro, com um reajuste de R$ 0,90, ou 24% do preço anterior.

O aumento é mais um retrato sobre como o ano de 2022 começou salgado para os consumidores, que no último reajuste de dezembro de 2021, pagavam R$ 1,84 no litro da gasolina e R$ 2,02 no diesel. Em menos de três meses, os valores dos dois produtos dobraram o seu custo.

No DF, o efeito do novo reajuste foi comentado logo pela manhã desta quinta-feira pelo presidente do Sindicato dos Combustíveis do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF), Paulo Roberto. Segundo ele, é preciso entender que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia causaram aumentos em todo o mercado internacional.

“O aumento vai chegar até o consumidor? É muito provável que sim porque o aumento é muito grande. Para se ter uma ideia, ele representa hoje praticamente 10% do preço da bomba. Levando em consideração que o lucro médio de um posto de gasolina no Distrito Federal é de 7%, é impossível que o revendedor absorva”, afirma o presidente sindical.

Os motoristas brasilienses devem sentir em seus bolsos os efeitos do novo reajuste, que pode fazer com que o preço do litro da gasolina comum chegue a até R$ 10 nos próximos dias.

Ontem, enquanto postos vendiam o litro por mais de R$ 7 para conseguir lucros, outros optaram por realizar promoções com o produto a menos de R$ 6,50, a fim de atrair novos consumidores que aproveitaram a última oportunidade de compra antes dos novos preços da Petrobras entrarem em vigor

Na véspera, postos apostam em promoções

Em Planaltina, um posto de gasolina realizou uma promoção de gasolina desde a manhã, e contou com a presença de um grande número de motoristas ao longo do dia. A unidade ofereceu o litro por R$ 6,43, antes de ter seus preços modificados com o novo valor. De acordo com o frentista Josivan Santos, a estratégia do posto foi feita para arrecadar capital para enfrentar a alta dos combustíveis proporcionado pela guerra internacional.

“Com o que tá acontecendo lá fora, os preços são novos a cada dia, e isso preocupa ele [o gerente do posto]. Quanto mais alto for o preço, menos gente vem abastecer, e ainda tem postos que tem uma alta reserva e que podem fazer preços mais baixos, isso complica a gente, né?”, afirma Josivan.

Um dos clientes que aproveitaram a promoção no posto planaltinense foi o motorista de aplicativo Ueliton Marques, que diariamente abastece o seu carro, um Honda Civic para realizar o seu expediente de corridas pelo DF.

De acordo com o motorista, com o novo aumento do preço dos combustíveis, a rotina de viver por conta do aplicativo se torna cada vez mais difícil. “A empresa não faz reajustes no valor das corridas ao mesmo tempo que a Petrobras faz também, e quem acaba se ‘ferrando’ é a gente que tem que trabalhar o dia todo. Se não fizer isso, vai gastar dinheiro à toa, porque a gasolina é mais cara que as viagens”, desabafa o morador.

Gás de cozinha também vai subir

O novo reajuste feito pela Petrobras também fará o gás de cozinha (GLP) ter o seu valor alterado. A estatal informou que o preço médio da venda do quilo para as distribuidoras irá passar de R$ 3,86 para R$ 4,48 a partir de hoje, representando um reajuste de R$ 0,62. O valor de 13kg será de R$ 58,21.

Na tarde de ontem, logo após o anúncio do reajuste pela Petrobras, o Senado aprovou um projeto que deve ampliar o número de beneficiários do programa Gás dos Brasileiros, criado pelo Governo Federal em 2021.

Com a nova proposta aprovada pelo legislativo, o número de famílias carentes com o direito ao subsídio na compra do gás de cozinha passará de 5,5 milhões para 11 milhões. O projeto é de autoria do senador Rogério Carvalho (PT-SE), e seguirá para a votação na Câmara dos Deputados.