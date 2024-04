Garota de programa arma emboscada e mata cafetão queimado após tortura em Samambaia

Um crime motivado por ciúmes e vingança foi esclarecido por investigadores da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Uma garota de programa conhecida como “sereia do sexo”, de 20 anos, que foi presa em fevereiro durante a primeira fase da Operação Canto da Sereia, armou uma emboscada para assassinar o próprio cafetão, após o namorado descobrir que ela estava envolvida na prostituição.

O parceiro da garota, um homem de 65 anos, ordenou que ela atraísse Glaudêncio Santos, de 41 anos, para o lixão do Morro do Sabão, no Parque Gatumê, em Samambaia. Lá, ele foi torturado e queimado ainda vivo, em meio a pneus, em um método conhecido como “micro-ondas”.

As investigações conduzidas pela 26ª Delegacia de Polícia revelaram que Glaudêncio, que também trabalhava como garoto de programa e agenciava algumas mulheres no mercado do sexo, foi atraído para o local do crime sob o pretexto de participar de uma oferenda religiosa.