Gama ultrapassa 7 mil novas luminárias de LED e já tem 70% da cidade modernizada

O Gama desponta como uma das regiões com maior número de intervenções quando se fala de modernização da iluminação pública. De janeiro a junho deste ano, mais de 7 mil luminárias de LED foram instaladas pela CEB IPes na cidade, que já conta com quase 70% de sua rede de iluminação convertida para a nova tecnologia.

As substituições de luminárias de vapor por modelos LED fazem parte do plano de modernização da empresa, que prevê melhorias na eficiência energética, economia de recursos e aumento na sensação de segurança nas áreas urbanas. Somente neste semestre, trechos estratégicos foram contemplados, como a Avenida Contorno, a região próxima ao Hospital Regional do Gama (HRG) e partes da DF-290.

Outros setores também foram beneficiados, incluindo a DF-001, na área Alfa; o Setor Sul; o Setor Norte; e praticamente toda a extensão do Setor Leste — da quadra 1 à 43 e da 48 à 50.

“Estamos avançando com responsabilidade e planejamento técnico. A iluminação de LED transforma a paisagem urbana e traz mais segurança para a população”, afirma o diretor de Modernização de Obras da CEB Ipes, Mauro Landim.

