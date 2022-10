Gama recebe 6ª Jornada Zero Violência contra Mulheres e Meninas

O programa mostrará à população, ainda, quais os caminhos disponíveis de proteção e de acolhimento das vítimas

Chegou a vez de o Gama receber a visita do programa Jornada Zero Violência contra Mulheres e Meninas, uma parceria da Secretaria da Mulher (SMDF) com o Fundo de Populações da ONU (Unfpa) e que conta com o apoio da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP).

A partir desta segunda-feira (24) até quinta-feira (27), a sexta edição da jornada levará palestras e rodas de conversa, além de uma caminhada pela região administrativa para reforçar a importância do combate à violência de gênero. O programa mostrará à população, ainda, quais os caminhos disponíveis de proteção e de acolhimento das vítimas.

A proposta é sensibilizar as lideranças comunitárias e os moradores da cidade para conhecerem, divulgarem e, assim, fortalecerem a rede local de enfrentamento à violência contra as mulheres. Outra meta é capacitar servidores e reforçar a importância da atuação da administração regional para que se torne um ponto de apoio no atendimento às vítimas de violência.

Na programação, estão previstas visitas a equipamentos do Governo do Distrito Federal voltados para acolhimento e atendimento a mulheres, como o Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica (Nafavd); o Centro de Referência de Assistência Social (Cras); o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas); e o Centro de Especialidade para Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica (Cepav) – Gardênia.

Ainda serão apresentados à comunidade os serviços oferecidos pela equipe de Prevenção Orientada à Violência Doméstica e Familiar (Provid); pelos conselhos tutelares; pelas delegacias e também pela própria administração.

Também haverá um bate-papo com diretores e coordenadores da regional de ensino, para que possam multiplicar a importância do tema dentro das escolas, e um encontro com os homens para falar sobre combate à violência de gênero.

Para encerrar a ação, as lideranças locais, guiadas pela equipe da SMDF, farão uma caminhada para a distribuição de fôlderes e cartazes, com os endereços e telefones dos equipamentos da rede de enfrentamento à violência de gênero, que serão afixados nos estabelecimentos comerciais da cidade.

O Jornada Zero foi lançado em 2019 e já passou pelas cidades de Paranoá, Sobradinho, Samambaia, Planaltina e Ceilândia.

Confira a programação completa:

Abertura do Programa Jornada Zero

Data: 24 de outubro

Hora: 19h

Local: Auditório CEM 02 do Gama

Visita aos equipamentos da rede

Data: 25 de outubro

Hora: 9h

Local: Concentração na Administração Regional do Gama

Bate-papo com coordenadores e diretores regional de ensino

Data: 26 de outubro

Hora: 10h

Local: Auditório do CEM 02 do Gama

Palestra com os homens

Data: 26 de outubro

Hora: 15h

Local: Auditório da Administração Regional do Gama

Caminhada pela cidade e distribuição de folderes e cartazes

Data: 27 de outubro

Hora: 9h30

Local: Concentração na Administração Regional do Gama

*Com informações da Agência Brasília